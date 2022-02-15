Natura Siberica начинает продавать товары для взрослых

Natura Siberica инвестирует до 500 млн руб. в обновление линейки товаров одноименного бренда группы. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, компания планирует отказаться от 400 неактуальных наименований (из 1800 позиций), называть их он не стал. Взамен Natura Siberica намерена включить в ассортимент 580 новых товаров, в том числе продукцию для ароматерапии, устройства для сексуального здоровья, массажеры, биологически активные добавки (БАД). Они будут разрабатываться компанией как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими производителями, рассказывает представитель компании. Он уточнил, что включение секс-игрушек в ассортимент продиктовано «высоким запросом на это направление». Назвать конкретные бренды он отказался, но уточнил, что все новинки появятся на полках в течение года.