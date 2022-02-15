Natura Siberica начинает продавать товары для взрослых

Natura Siberica начинает продавать товары для взрослыхОна расширяет ассортимент, чтобы вернуть утраченные позиции после конфликта наследников
Natura Siberica инвестирует до 500 млн руб. в обновление линейки товаров одноименного бренда группы. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, компания планирует отказаться от 400 неактуальных наименований (из 1800 позиций), называть их он не стал. Взамен Natura Siberica намерена включить в ассортимент 580 новых товаров, в том числе продукцию для ароматерапии, устройства для сексуального здоровья, массажеры, биологически активные добавки (БАД). Они будут разрабатываться компанией как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими производителями, рассказывает представитель компании. Он уточнил, что включение секс-игрушек в ассортимент продиктовано «высоким запросом на это направление». Назвать конкретные бренды он отказался, но уточнил, что все новинки появятся на полках в течение года.
Товары для интимной жизни уже предлагают такие косметические сети, как «Золотое яблоко» и «Л’Этуаль», а также ритейлер электроники и бытовой техники «Эльдорадо». Категория sexual wellness появилась в продаже в «Л’Этуаль» не так давно и сразу же продемонстрировала значительный рост, говорит представитель сети. Повышенным спросом, особенно под Новый год и 14 февраля, пользуются бренды Womanizer (производит, в частности, стимуляторы и проч.) и Satisfyer (секс-гаджеты). В «Эльдорадо» запустили онлайн-продажи товаров для взрослых по всей стране в начале февраля. Это одна из активно растущих категорий в России, в которой ритейлер видит перспективу, говорит представитель компании. В «Золотом яблоке» не ответили на запрос «Ведомостей».