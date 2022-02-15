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Natura Siberica начинает продавать товары для взрослых

Она расширяет ассортимент, чтобы вернуть утраченные позиции после конфликта наследников
Маргарита Соболь
За счет расширения ассортимента Natura Siberica пытается вернуть лидирующие позиции на рынке после корпоративного и наследственного конфликта / Евгений Разумный / Ведомости

Natura Siberica инвестирует до 500 млн руб. в обновление линейки товаров одноименного бренда группы. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, компания планирует отказаться от 400 неактуальных наименований (из 1800 позиций), называть их он не стал. Взамен Natura Siberica намерена включить в ассортимент 580 новых товаров, в том числе продукцию для ароматерапии, устройства для сексуального здоровья, массажеры, биологически активные добавки (БАД). Они будут разрабатываться компанией как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими производителями, рассказывает представитель компании. Он уточнил, что включение секс-игрушек в ассортимент продиктовано «высоким запросом на это направление». Назвать конкретные бренды он отказался, но уточнил, что все новинки появятся на полках в течение года.

Товары для интимной жизни уже предлагают такие косметические сети, как «Золотое яблоко» и «Л’Этуаль», а также ритейлер электроники и бытовой техники «Эльдорадо». Категория sexual wellness появилась в продаже в «Л’Этуаль» не так давно и сразу же продемонстрировала значительный рост, говорит представитель сети. Повышенным спросом, особенно под Новый год и 14 февраля, пользуются бренды Womanizer (производит, в частности, стимуляторы и проч.) и Satisfyer (секс-гаджеты). В «Эльдорадо» запустили онлайн-продажи товаров для взрослых по всей стране в начале февраля. Это одна из активно растущих категорий в России, в которой ритейлер видит перспективу, говорит представитель компании. В «Золотом яблоке» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных