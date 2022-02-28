Урожай в России может снизиться из-за недоступности займов

Урожай в России может снизиться из-за недоступности займовПрограмма льготного кредитования АПК перестала работать из-за повышения ключевой ставки
Банки начали предлагать аграриям кредиты по ставкам 18–27% в зависимости от истории взаимоотношений. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в отраслевых союзах, члены которых участвовали в переговорах с финансовыми организациям. Они напоминают, что еще в начале февраля предлагаемая ставка была на уровне 12%. «Под такие проценты брать кредиты никто не будет, посевную придется проводить на свои средства», – говорит один из них. По его словам, тем, кто не уйдет с рынка, денег хватит на этот год, а вот что будет в 2023 г. – не понятно.
Второй собеседник «Ведомостей» считает, что производителям, возможно, придется снизить объемы продукции в связи со сложившейся ситуацией.
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