Урожай в России может снизиться из-за недоступности займов

Банки начали предлагать аграриям кредиты по ставкам 18–27% в зависимости от истории взаимоотношений. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в отраслевых союзах, члены которых участвовали в переговорах с финансовыми организациям. Они напоминают, что еще в начале февраля предлагаемая ставка была на уровне 12%. «Под такие проценты брать кредиты никто не будет, посевную придется проводить на свои средства», – говорит один из них. По его словам, тем, кто не уйдет с рынка, денег хватит на этот год, а вот что будет в 2023 г. – не понятно.