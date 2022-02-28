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Урожай в России может снизиться из-за недоступности займов

Программа льготного кредитования АПК перестала работать из-за повышения ключевой ставки
Маргарита Соболь
Повышение ключевой ставки ЦБ сильно ударит не только по производителям зерна, но и по всему сельскому хозяйству / Максим Стулов / Ведомости

Банки начали предлагать аграриям кредиты по ставкам 18–27% в зависимости от истории взаимоотношений. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в отраслевых союзах, члены которых участвовали в переговорах с финансовыми организациям. Они напоминают, что еще в начале февраля предлагаемая ставка была на уровне 12%. «Под такие проценты брать кредиты никто не будет, посевную придется проводить на свои средства», – говорит один из них. По его словам, тем, кто не уйдет с рынка, денег хватит на этот год, а вот что будет в 2023 г. – не понятно.

Второй собеседник «Ведомостей» считает, что производителям, возможно, придется снизить объемы продукции в связи со сложившейся ситуацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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