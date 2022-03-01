Производители зерна просят вернуть деньги от экспортных пошлин

Производители зерна просят вернуть деньги от экспортных пошлинИз-за нехватки средств урожай в России может снизиться
Производители зерна просят вернуть им деньги от плавающих экспортных пошлин (демпфера. – «Ведомости») в виде субсидий, а также увеличить объемы льготного кредитования. С таким письмом Союз экспортеров зерна обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с ним. Представитель союза его отправку подтвердил. Запрос в правительство России остался без ответа.
В ситуации действующего демпфера на зерно (текущая пошлина на вывоз зерна составляет, по данным Минсельхоза, $88,2 за 1 т) аграрии почти не могут нивелировать рост себестоимости товаров за счет поднятия цен до мирового уровня, сказано в письме. Там же говорится, что последнее повышение ключевой ставки (до 20%) «окончательно лишает аграриев возможности производить конкурентоспособную продукцию». Союз согласен, что механизм демпфера по-прежнему актуален для сдерживания внутренних цен и формирования запасов, но он требует точечных изменений.
Бессрочный зерновой демпфер, который рассчитывается на основе индикативных цен каждую неделю, действует с июня 2021 г., сам механизм необходим для снижения внутренних цен на зерно и подсолнечное масло. Например, действующие ставки за последнюю неделю сформированы исходя из стоимости пшеницы в $326,1 за 1 т, ячменя – $288,4, кукурузы – $260,3. Кроме того, с 15 февраля до 30 июня в России действует квота на вывоз зерновых в объеме 11 млн т, эта мера вводится ежегодно с 2020 г. для защиты от резких колебаний цен на мировом рынке, в прошлом году она составила 17,5 млн т, а в 2020 г. – 7 млн т.
Сочетание квоты, демпфера и рекордной ключевой ставки ставит под угрозу будущий урожай, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Для сохранения объема производства зерна на уровне, необходимом для обеспечения национальной продовольственной безопасности, экспортеры просят направить на субсидирование сельхозпроизводителей полученные от демпфера дополнительные доходы, сказано в письме. По словам президента Российского зернового союза Александра Корбута, у отрасли было изъято порядка 100 млрд руб. в виде таможенной пошлины и как минимум столько же из-за занижения цен на внутреннем рынке.
Ни экспортеры, ни производители зерна не отдавали никаких допдоходов в бюджет, это умозрительный расчет, уверяет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, «мировой рынок на высоком спросе проглотил нашу пошлину в цене». Он против отмены пошлины в том числе потому, что внешние цены могут обрушиться из-за этого. Еще хуже, по мнению Зернина, будет, если ключевые импортеры (среди них Египет, Турция, Казахстан, Саудовская Аравия) займут выжидательную позицию и сократят закупки, которые и так из-за геополитики практически на нуле. В большинстве стран уборочная кампания начинается раньше, чем в России, поэтому они могут обеспечить себя сами на определенный срок, напоминает он. В этом случае цена на черноморское зерно не просто скорректируется на размер пошлины, но и может упасть еще ниже, и тогда российские экспортеры понесут реальные убытки.
Индекс закупочных цен пшеницы в глубоководных портах, рассчитываемый Союзом экспортеров зерна, несмотря на рост курсов иностранных валют, снизился с 1 февраля 2022 г. на 3,8% (с 16 420 до 15 800 руб. за тонну). Экспортеры не видят спроса на российское зерно и не ожидают его в ближайшем будущем из-за геополитических рисков, продолжает Зернин. По его словам, они снижают закупочную активность на внутреннем рынке. «Из режима пошлин надо выходить плавно, если мы хотим сохранить поступление валютной выручки от экспорта зерна, поэтому предлагаем точечную настройку механизма расчета пошлин», – резюмирует эксперт. Вернуть деньги в отрасль, в оборотные средства аграриев жизненно необходимо на фоне роста стоимости ресурсов и кредитов, иначе возникнет угроза урожаю: не очень хорошо может пройти яровой сев и могут быть проблемы с сохранением озимых, говорит Корбут.
Союз экспортеров зерна просит выделить больше денег из бюджета на льготные кредиты аграриям дополнительно к уже согласованным 100,4 млрд руб., а также профинансировать 100% ключевой ставки по ним (сейчас финансируется 70%). Минсельхоз, судя по всему, услышал аграриев. 1 марта он опубликовал законопроект, согласно которому с 15 февраля будут на 100% субсидированы ставки по краткосрочным кредитам (например, на закупку семян, удобрений, топлива и т. д.). Также документом предусмотрено, что заемщики смогут попросить у банков полугодовую отсрочку платежей по основному долгу с 1 марта по конец мая 2022 г.
Союз также просит установить единый уровень экспортной пошлины вместо плавающей в размере $90 за 1 т при цене от $250 и не взимать ее вовсе, если цены опустятся ниже. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 – июнь 2022 г.) составит 45–48 млн т (в том числе 37 млн т пшеницы, по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 г.) было экспортировано 49 млн т, в том числе 38,4 млн т пшеницы.