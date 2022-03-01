Производители зерна просят вернуть деньги от экспортных пошлин

Ни экспортеры, ни производители зерна не отдавали никаких допдоходов в бюджет, это умозрительный расчет, уверяет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, «мировой рынок на высоком спросе проглотил нашу пошлину в цене». Он против отмены пошлины в том числе потому, что внешние цены могут обрушиться из-за этого. Еще хуже, по мнению Зернина, будет, если ключевые импортеры (среди них Египет, Турция, Казахстан, Саудовская Аравия) займут выжидательную позицию и сократят закупки, которые и так из-за геополитики практически на нуле. В большинстве стран уборочная кампания начинается раньше, чем в России, поэтому они могут обеспечить себя сами на определенный срок, напоминает он. В этом случае цена на черноморское зерно не просто скорректируется на размер пошлины, но и может упасть еще ниже, и тогда российские экспортеры понесут реальные убытки.