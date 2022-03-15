ОПЕК признала конфликт вокруг Украины ключевым фактором нефтяного рынка

ОПЕК признала конфликт вокруг Украины ключевым фактором нефтяного рынкаЦена барреля растет на опасениях остановки экспорта энергоносителей из РФ
Специальная военная операция (СВО) России на Украине стала ключевым фактором, создающим неопределенность на нефтяном рынке, и отодвинула на второй план заболеваемость коронавирусом. Такие выводы содержатся в ежемесячном докладе ОПЕК от 15 марта.
Организация стран – экспортеров нефти отмечает, что конфликт вокруг Украины усиливает в 2022 г. риски для мировой экономики в целом. Он уже привел к росту цен на сырьевые товары, разгоняющему глобальную инфляцию. «Последствия конфликта, особенно влияние на рост инфляции, приведут к снижению потребления и инвестиций», – говорится в докладе. Окончательные выводы о влиянии на нефтяной рынок и экономику в целом, по прогнозам ОПЕК, организация сможет сделать «в ближайшие недели».
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