ОПЕК признала конфликт вокруг Украины ключевым фактором нефтяного рынка

Организация стран – экспортеров нефти отмечает, что конфликт вокруг Украины усиливает в 2022 г. риски для мировой экономики в целом. Он уже привел к росту цен на сырьевые товары, разгоняющему глобальную инфляцию. «Последствия конфликта, особенно влияние на рост инфляции, приведут к снижению потребления и инвестиций», – говорится в докладе. Окончательные выводы о влиянии на нефтяной рынок и экономику в целом, по прогнозам ОПЕК, организация сможет сделать «в ближайшие недели».