«Интер РАО» взыщет с Литвы за недопоставленное электричество

В прошлом году в Европе разразился энергокризис. Из-за сохраняющихся с лета 2021 г. высоких цен на газ дорожала также электроэнергия, а генераторы были вынуждены переходить на использование менее экологичного угля. Осенью 2021 г. стоимость электричества в ЕС била рекорды. Например, в начале октября в Германии цена на рынке на сутки вперед (РСВ) достигла 302,5 евро/МВтч, во Франции – 298,3 евро/МВтч, Великобритании – 320,1 евро/МВтч. Ситуация в странах Балтии также оставляла желать лучшего: в Литве электроэнергия подорожала до 347,5 евро/МВтч, в Эстонии и Латвии – до 256,1 евро/МВтч. За год по разным странам рост цен составил 6-8 раз.