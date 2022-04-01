«Интер РАО» взыщет с Литвы за недопоставленное электричество

«Интер РАО» взыщет с Литвы за недопоставленное электричествоКомпания недовольна ограничением перетоков из Белоруссии
Энергохолдинг «Интер РАО», являющийся единым оператором РФ экспорта-импорта электроэнергии, подал заявление в арбитраж к литовскому регулятору, сообщил 31 марта «Интерфакс». Агентство ссылается на проект постановления, согласно которому министерству энергетики Литвы должны быть даны полномочия «представлять государство при защите его интересов в судах». Поручение подготовить такой проект было дано министерству 18 февраля, тогда же ему передали заявление «Интер РАО». В нем говорится о «вероятном нарушении межправительственного договора» РФ и Литвы о поощрении и взаимной защите инвестиций. Сумма претензий не называется, но указывается, что инвестор («Интер РАО») понес «большой экономический ущерб».
В «Интер РАО» эту информацию не комментируют. Но источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон разбирательств, уточняет, что литовская сторона пока получила лишь «извещение о наличии разногласий», иск готовится.
Претензии «Интер РАО», которому принадлежит импортер электроэнергии Inter RAO Lietuva, связаны с действиями оператора литовских электросетей Litgrid. Литовская компания с 15 сентября 2021 г. ограничила максимальную пропускную способность своих линий электропередачи (ЛЭП) с Белоруссией с 1250 до 400 МВт, препятствуя тем самым наращиванию импорта странам Прибалтики российской электроэнергии. Литва пытается ограничивать поставки энергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, в рамках исполнения закона «о необходимых мерах по защите от угроз, исходящих от небезопасных АЭС в третьих странах».
Сама Литва ограничила импорт электроэнергии из Белоруссии еще в ноябре 2020 г., когда был запущен первый энергоблок белорусской станции. Но электроэнергия из Белоруссии продолжила поступать на рынок стран Балтии, что стало причиной резкого снижения по решению Litgrid перетоков с Белоруссией. Однако в результате сетевые перетоки между другими странами энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) также оказались ограничены. Электроэнергия из Белоруссии документально перестала поступать в Литву, но энергокольцо БРЭЛЛ проходит через Белоруссию, поэтому физически отделить белорусские «электроны» от российских невозможно, поясняет источник.
Чистая прибыль Inter RAO Lietuva в 2021 г. выросла на 19% до 14,3 млн евро к 2020 г., показатель EBITDA достиг 36,9 млн евро, маржа EBITDA составила 11%.
За прошлый год выручка группы от продаж удвоилась до 334,3 млн евро. «Увеличение выручки было обусловлено ростом объемов торговли электроэнергией (7650 ГВтч в 2021 г. по сравнению с 5781 ГВтч в 2020 г.) и рыночной цены на электроэнергию», – говорилось в отчетности литовской компании. Объемы продаж и выручка демонстрировали наибольший рост в Латвии и Польше, а в Литве – снижение.
В 2021 г. доходы от выработки электроэнергии составили 2,2 млн евро, что на 66,4% меньше показателя 2020 г. Снижение было обусловлено неблагоприятными погодными условиями в зоне работы одного из крупнейших в странах Балтии ветропарков «Видмантай», а также окончанием действия фиксированного закупочного тарифа (feed in) в 2020 г. Средняя скорость ветра в 2021 г. составляла 6,13 м/с, в то время как годом ранее – 6,73 м/с, уточняла компания.
В прошлом году в Европе разразился энергокризис. Из-за сохраняющихся с лета 2021 г. высоких цен на газ дорожала также электроэнергия, а генераторы были вынуждены переходить на использование менее экологичного угля. Осенью 2021 г. стоимость электричества в ЕС била рекорды. Например, в начале октября в Германии цена на рынке на сутки вперед (РСВ) достигла 302,5 евро/МВтч, во Франции – 298,3 евро/МВтч, Великобритании – 320,1 евро/МВтч. Ситуация в странах Балтии также оставляла желать лучшего: в Литве электроэнергия подорожала до 347,5 евро/МВтч, в Эстонии и Латвии – до 256,1 евро/МВтч. За год по разным странам рост цен составил 6-8 раз.
Среднегодовая цена на электроэнергию на европейской энергобирже Nord Pool в литовской зоне торгов в 2021 г. составила 90,45 евро/МВтч против 34,04 евро в 2020 г. Таким образом, «дочка» «Интер РАО» могла бы заработать больше, удовлетворяя резко выросший спрос на электроэнергию в Прибалтике.
Руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин отмечает, что вероятные причины иска (ограничение поставок по ЛЭП электроэнергии из Белоруссии, не позволяющее Inter RAO Lietuva нарастить поставки электричества в Прибалтику) вытекают из антимонопольных и энергетических обязательств Литвы в рамках законодательства ЕС, а также собственного национального закона о мерах по защите от угроз, исходящих от небезопасных АЭС. «По конституции Литвы международные договоры выше [национальных] законов. Поэтому права российской энергокомпании действительно нарушены. И она может потребовать компенсацию», – считает Гландин.
Но шансы на победу в арбитраже, по мнению юриста, у «Интер РАО» невелики.
«При формальной дискриминации в форме снижения поставок электроэнергии межправсоглашение позволяет Литве исключить или ограничить иностранных инвесторов в определенных отраслях экономики и сферах деятельности при вступлении в таможенный, валютный и платежный союз, зону свободной торговли и единых тарифов, общий рынок или в иные формы соглашений о региональной экономической интеграции», – пояснил он. В случае разбирательства, по его мнению, ответчик будет опираться именно на эти аргументы.