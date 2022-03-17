Минэнерго разработало план поддержки энергокомплекса в условиях санкций

Оператору электрических сетей «Россети» помогут избежать тарифных последствий при неисполнении инвестпрограммы в 2022–2023 гг. путем вычета из тарифов недоинвестированных средств. Индексировать тариф на передачу для компании предлагается не с 1 июля, а с 1 апреля с учетом фактической инфляции. Аналогичным образом предложено повысить тарифы для генерации в неценовых зонах, к которым относятся активы «Русгидро» в ДФО и ТЭС «Интер РАО» в Калининграде. Еще одна инициатива — возможность докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд руб., а «РусГидро» — до 34,4 млрд руб. для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.