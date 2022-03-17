Минэнерго разработало план поддержки энергокомплекса в условиях санкций
Министерство энергетики направило в правительство план поддержки топливно-энергетического комплекса на фоне новых западных санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Отмечается, что некоторые их предложенных мер могут войти в готовящийся кабмином план первоочередных действий по поддержке российской экономики в условиях санкционного давления.
В частности, для поддержки электроэнергетики Минэнерго предлагает ввести особый режим начисления штрафов за нарушение сроков ввода объектов по программе модернизации старых тепловых электростанций и новых ВИЭ-проектов «для недопущения резкого роста штрафных санкций». Разработанные ведомством меры также наделят кабмин возможностью изменять сроки начала и окончания поставки мощности проектов, которые прошли конкурсные отборы. Кроме того, энергокомпании с госучастием смогут в первоочередном порядке направлять прибыль за 2021 г. на реализацию инвестиционных программ без выплаты дивидендов.
Оператору электрических сетей «Россети» помогут избежать тарифных последствий при неисполнении инвестпрограммы в 2022–2023 гг. путем вычета из тарифов недоинвестированных средств. Индексировать тариф на передачу для компании предлагается не с 1 июля, а с 1 апреля с учетом фактической инфляции. Аналогичным образом предложено повысить тарифы для генерации в неценовых зонах, к которым относятся активы «Русгидро» в ДФО и ТЭС «Интер РАО» в Калининграде. Еще одна инициатива — возможность докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд руб., а «РусГидро» — до 34,4 млрд руб. для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Для нефтяных компаний предлагается переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым. Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас они из-за снижения спроса на российскую нефть продают Urals с большим дисконтом, несмотря на высокий уровне мировых котировок, в то время как НДПИ рассчитывается исходя из последних.
Минэнерго считает необходимым увеличить размер предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход (НДД) для месторождений третьей группы (включает в себя зрелые месторождения в Западной Сибири). Ожидается, что это поможет снизить налоговую нагрузку для подобных активов, поскольку налоговая база для них определяется как разность между выручкой от продаж нефти и затратами.
Также предлагается на два года (до 2028-го) продлить сроки модернизации НПЗ по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями, которые могут столкнуться с задержками по срокам окончания работ из-за санкций, введенных ЕС в отношении отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Компании могут временно освободить от ответственности за невыполнение нормативов продажи топлива на бирже.
Кроме того, Минэнерго выступило за легализацию продажи алкоголя на заправках. Ведомство совместно с Минфином может рассмотреть вопрос признания бензина и дизтоплива социально значимыми товарами «с запуском соответствующих механизмов социальной поддержки».
План Минэнерго также предполагает проработку изменения системы ценообразования на нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, обеспечивающих внутренний рынок. Как отмечает издание со ссылкой на источники на рынке, речь может идти о регулировании цен на полимеры и сырье для их производства.
В четвертый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом на этой неделе в ответ на военную операцию на Украине, включен запрет на новые инвестиции в энергетический сектор в России. Исключение сделано для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов в ЕС.