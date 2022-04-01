Почему LME не позволяет использовать склады металлургам из России

Склады LME находятся не только в Великобритании, но и в других странах – в Европе, Северной Америке и в Азии, напоминает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Если речь будет идти о полном запрете доступа российских металлов на биржу и выпадающие объемы быстро не заместят, то LME может потерять статус ведущей сырьевой биржи, считает она. Это связано с тем, что существенная доля запасов на LME формируется именно из российских металлов, поясняет аналитик. «Для биржи это, в первую очередь, политический шаг, поскольку ее запасы сейчас находятся на исторических минимумах. Объемы торгов на LME продолжают падать, и торговая активность плавно перетекает в Азию», – отмечает Лукичева.