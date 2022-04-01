Почему LME не позволяет использовать склады металлургам из России

Почему LME не позволяет использовать склады металлургам из РоссииРешение биржи окажет влияние на рынок только в случае запрета поставок по всему миру
Лондонская биржа металлов (LME) запретила поставки российских цветных металлов на свои складские площадки, расположенные на территории Великобритании, сообщила LME 1 апреля. Запрет касается поставок меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов.
Биржа объясняет такие меры санкциями Великобритании в отношении поставок цветных металлов из России. «Из–за решения правительства Великобритании ввести 35% дополнительные пошлины на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов, мы объявили о немедленной приостановке размещения перечисленных российских марок [металлов] на складах в Великобритании, если только они не были экспортированы из России до 25 марта 2022 г.», – говорится в сообщении.
В релизе поясняется, что из–за пошлин цветные металлы из России будут поставляться со значительными дополнительными затратами, которые могут привести к риску роста цен и «неупорядоченной рыночной конъюнктуре».
В списке производителей, попавших под ограничения LME, указаны предприятия «Норникеля» (производит медь), Уральской горно–металлургической компании (медь), UC Rusal (алюминий и сплавы из него), а также «Пермцветмет», «СЕАЛ и К» (оба – алюминиевые сплавы) и «Фрегат» (свинец). При этом биржа уточняет, что сейчас на складах LME в Великобритании «нет указанных российских металлов, а также цветных металлов, произведенных в Белоруссии».
15 марта 2022 г. правительство Великобритании после начала военными России спецоперации на Украине ввело повышенные импортные пошлины в размере 35% на ряд товаров из РФ и Белоруссии, в частности на сталь, железную руду, медь, алюминий, серебро, свинец, удобрения, древесину, цемент и др. 22 марта глава LME Мэттью Чемберлен заявил, что биржа ведет переговоры с правительством страны о том, следует ли ей продолжать отгрузки российских металлов на свои склады.
Решение о запрете отгрузок не отразилось на динамике торгов на LME 1 апреля. Трехмесячные фьючерсы на алюминий на 19:30 мск дешевели на 1,2% – до $3450/т, медь дешевела на 0,4% – до $10332/т, свинец дорожал на 0,6% – до $2430/т.
«Ведомости» направили запросы в «Норникель», UC Rusal, Уральскую горно–металлургическую компанию и другим производителям цветмета, а также в Минпромторг. Источник «Ведомостей» в одной из указанных металлургических компаний говорит, что за заявлением LME нет ничего, кроме политической подоплеки. «Металл российских поставщиков, получивший тикер на LME, размещается на складах биржи по всему миру. На складах в Великобритании, как признает сама LME, его сейчас нет. Поэтому практический смысл запрета не ясен», – говорит он.
Поскольку решение биржи касается пока только складов LME, расположенных в Великобритании, существенного негативного влияния на российских производителей металлов эти меры оказать не должны, говорит старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов
В сегодняшней ситуации это решение уже несущественно, соглашается аналитик «Финама» Алексей Калачев. В марте Великобритания ввела значительную пошлину на импорт этих металлов из России, еще до этого LME сильно подняла стоимость хранения металлов на складах, из–за чего они просто перестали быть востребованы и спрос переместился в другие страны. Доля самой Британии в потреблении российских цветных металлов также невелика, добавляет он.
Склады LME находятся не только в Великобритании, но и в других странах – в Европе, Северной Америке и в Азии, напоминает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Если речь будет идти о полном запрете доступа российских металлов на биржу и выпадающие объемы быстро не заместят, то LME может потерять статус ведущей сырьевой биржи, считает она. Это связано с тем, что существенная доля запасов на LME формируется именно из российских металлов, поясняет аналитик. «Для биржи это, в первую очередь, политический шаг, поскольку ее запасы сейчас находятся на исторических минимумах. Объемы торгов на LME продолжают падать, и торговая активность плавно перетекает в Азию», – отмечает Лукичева.
Калачев также обращает внимание на то, что запасы металлов важны для обеспечения срочных контрактов, но это не мешает производителям проводить прямые сделки с потребителями по ценам той же LME. «В целом рынок металлов сейчас волатильный, но если Европа не откажется от российских поставок цветмета, существенного роста цен не будет», – добавляет аналитик.
Сейчас рынок металлов не реагирует на решение LME, так как в ближайшей перспективе спрос несколько снизится из–за локдаунов в Китае, также этому будет способствовать вероятное падение темпов роста мировой экономики, считает Лукичева. По ее оценке, в ближайшее время цены на медь, алюминий и свинец могут слегка снижаться. По прогнозу «Открытие Research», на горизонте до года ожидается снижение цен на алюминий – до $2500-3000/т, меди – до $8500-9400/т, свинца – до $2100-2300/т.