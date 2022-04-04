Прибалтика обдумывает покупку газа за рубли

Прибалтика обдумывает покупку газа за рублиНо пока надеется обойтись сжиженным газом
Латвийская государственная энергокомпания Latvijas gaze заявила, что обдумывает предложенный Россией перевод оплаты поставок газа в рубли. «Возможно, такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим», – говорится в сообщении компании от 4 апреля. МИД Латвии заявил в тот же день, что Рига не поддерживает перевод на рубли оплату российского газа.
Днем ранее председатель правления компании-оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс сообщил, что с апреля 2022 г. поставки российского трубопроводного газа в Литву, Латвию и Эстонию прекратились (его слова передал «Интерфакс»). 2 апреля минэнерго Литвы заявляло, что «требование об оплате поставок сырья в рублях больше не актуально». «Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», – подчеркивалось в сообщении ведомства.
Требование об оплате в рублях за поставки трубопроводного газа из России в недружественные страны (в частности, все государства – члены ЕС) установлено указом президента Владимира Путина с 1 апреля. Для этого компания-покупатель газа должна открыть валютный спецсчет в Газпромбанке, перечислить туда платеж в евро или долларах, а банк, продав валюту на бирже, перечислит рубли «Газпрому». Оплата считается проведенной после получения рублевой суммы российской компанией.
По словам Барисса, сейчас поставки газа в Прибалтику идут с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из Инчукалнского подземного газового хранилища (ПХГ). Барисс добавлял также, что для энергетической безопасности Латвии необходимо «решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала». В Инчукалнском ПХГ, по его словам, накоплено «нетипично много газа для этого периода», поэтому «поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет». Запасов в Инчукалнском ПХГ «будет достаточно для того, чтобы компания выполняла свои обязательства перед домашними хозяйствами и другими клиентами», заверил он.
По последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 2 апреля в Инчукалнском ПХГ находилось около 730 млн куб. м газа, оно было заполнено на 34%. Общая мощность «активных» запасов газа в хранилище – 2,1 млрд куб. м. Отбор газа из хранилища прекратился 28 февраля, после чего началось заполнение ПХГ. Но с начала апреля на фоне рекордно высоких цен на газ отбор из ПХГ возобновился, свидетельствуют данные GIE. 2 апреля объем суточного отбора составил 48,3 млн куб. м.
В ЕС сохраняются высокие цены на газ, пик роста которых в 2022 г. пришелся на 7 марта, когда на хабе TTF в Нидерландах ближайший фьючерс торговался почти по $4000 за 1000 куб. м, что является абсолютным историческим максимумом. По данным биржи ICE, 1 апреля на TTF майский фьючерс стоил около $1430 за 1000 куб. м.
Германия забрала хранилища газа у «Газпрома»
Немецкий сетевой регулятор Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получил в доверительное управление компанию Gazprom Germania, контроль над которой ранее принадлежал «Газпрому» («Ведомости» писали об этом 1 апреля). По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, такой шаг был предпринят из-за «правовых неясностей компании в рамках внешнеэкономического урегулирования».
Gazprom Germania GmbH включает в себя компанию-дистрибутора WINGAS/WIEE — оператора ПХГ «Астора». Также в нее входит входит трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), включающее также трейдера СПГ Gazprom Global LNG. По данным «Интерфакса», по итогам 2020 г. оборот Gazprom Germania составил 13 млрд евро.
В минэкономики ФРГ также подчеркнули, что Gazprom Germania осуществляет управление важнейшей инфраструктурой на территории Германии и играет большую роль в газонснабжении страны. Bundesnetzagentur будет осуществлять доверительное управление компанией до 30 сентября 2022 г. Регулятор также распускает руководство компании и созывает новое, для распоряжения активами компании теперь требуется разрешение Bundesnetzagentur.
Теоретически Клайпедский терминал СПГ может дать прибалтийским странам около 4,33 млрд куб. м газа в год, а суммарное ежегодное потребление газа Литвой, Латвией и Эстонией составляет около 4 млрд куб. м, отметил директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Но эксперт уточнил, что такой объем может прийти только при полной загрузке Клайпедского терминала, что маловероятно.
По мнению Тануркова, реальный объем загрузки составит около 70%, что позволит обеспечить прибалтийские государства примерно 3 млрд куб. м газа в год. «Даже с учетом имеющихся на данный момент запасов в Инчукалнском ПХГ, которые постепенно уменьшаются, без дополнительных поставок газа Прибалтике не обойтись», – заключил он.
С этим согласна директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По ее мнению, из–за того, что Латвия отбирает газ из Инчукалнского ПХГ, не желая переплачивать за него сейчас в условиях высоких цен, для подготовки к новому отопительному сезону она будет вынуждена закупать газ у «Газпрома».
Управляющий партнер КПМГ Антон Усов добавляет, что на Литву приходится около 2 млрд куб. м газа в год. И нынешних запасов в Инчукалнском ПХГ могло бы хватить для прохождения следующего отопительного сезона, но лишь в том случае, если остановить отбор прямо сейчас. «Если отбор продолжится, то и Литве придется возобновить закупки российского газа», – сказал он «Ведомостям».
По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, без импорта газа прибалтийские страны не смогут пройти следующий отопительный сезон. Он добавил, что, в соответствии с новыми требованиями ЕС, прибалтийским странам придется к началу октября заполнить ПХГ как минимум на 80%, что с учетом текущего роста цен обойдется им в 1 млрд евро.