Прибалтика обдумывает покупку газа за рубли

Германия забрала хранилища газа у «Газпрома»

Немецкий сетевой регулятор Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получил в доверительное управление компанию Gazprom Germania, контроль над которой ранее принадлежал «Газпрому» («Ведомости» писали об этом 1 апреля). По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, такой шаг был предпринят из-за «правовых неясностей компании в рамках внешнеэкономического урегулирования».

Gazprom Germania GmbH включает в себя компанию-дистрибутора WINGAS/WIEE — оператора ПХГ «Астора». Также в нее входит входит трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), включающее также трейдера СПГ Gazprom Global LNG. По данным «Интерфакса», по итогам 2020 г. оборот Gazprom Germania составил 13 млрд евро.

В минэкономики ФРГ также подчеркнули, что Gazprom Germania осуществляет управление важнейшей инфраструктурой на территории Германии и играет большую роль в газонснабжении страны. Bundesnetzagentur будет осуществлять доверительное управление компанией до 30 сентября 2022 г. Регулятор также распускает руководство компании и созывает новое, для распоряжения активами компании теперь требуется разрешение Bundesnetzagentur.