«Санкции не направлены против россиян»

Emirates – одна из немногих иностранных компаний, которые сейчас поддерживают авиасообщение с Россией. У нее два рейса в день из Москвы и один раз в сутки из Санкт-Петербурга, а далее через ее хаб в Дубае можно улететь в любую точку мира. Emirates также в отличие от авиакомпаний стран, запретивших полеты российских перевозчиков, может использовать воздушное пространство России для полетов на западное побережье США.