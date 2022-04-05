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«Санкции не направлены против россиян»

Президент Emirates считает, что россияне имеют право путешествовать
Софья Корепанова
Brian Snyder / Reuters

В эфире Bloomberg TV Тим Кларк заявил: «Санкции не направлены против россиян». Когда его спросили о лицах, подпадающих под санкции, он сказал: «[Они] подпадают под санкции Запада, а здесь [на Ближнем Востоке] они могут не подпадать под санкции» (цитата по Reuters). При этом Кларк уточнил, что политика авиакомпании может измениться в зависимости от позиции основного владельца авиакомпании, эмирата Дубай (ОАЭ).

Emirates – одна из немногих иностранных компаний, которые сейчас поддерживают авиасообщение с Россией. У нее два рейса в день из Москвы и один раз в сутки из Санкт-Петербурга, а далее через ее хаб в Дубае можно улететь в любую точку мира. Emirates также в отличие от авиакомпаний стран, запретивших полеты российских перевозчиков, может использовать воздушное пространство России для полетов на западное побережье США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных