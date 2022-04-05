«Санкции не направлены против россиян»Президент Emirates считает, что россияне имеют право путешествовать
В эфире Bloomberg TV Тим Кларк заявил: «Санкции не направлены против россиян». Когда его спросили о лицах, подпадающих под санкции, он сказал: «[Они] подпадают под санкции Запада, а здесь [на Ближнем Востоке] они могут не подпадать под санкции» (цитата по Reuters). При этом Кларк уточнил, что политика авиакомпании может измениться в зависимости от позиции основного владельца авиакомпании, эмирата Дубай (ОАЭ).
Emirates – одна из немногих иностранных компаний, которые сейчас поддерживают авиасообщение с Россией. У нее два рейса в день из Москвы и один раз в сутки из Санкт-Петербурга, а далее через ее хаб в Дубае можно улететь в любую точку мира. Emirates также в отличие от авиакомпаний стран, запретивших полеты российских перевозчиков, может использовать воздушное пространство России для полетов на западное побережье США.