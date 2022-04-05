Highland Gold выкупит у канадской Kinross золотые рудники в России

Highland Gold работает в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском крае, на Чукотке, а также управляет строительством Озерного ГОКа в Бурятии. В последнее время компания Свиблова ведет активную консолидацию активов российской золотодобычи. В 2021 г. Highland Gold договорилась о покупке 100% компании «Золото Камчатки» (рудники «Аметистовое» и «Бараньевское», проект «Малетойваям») у «Реновы» Виктора Вексельберга и топ-менеджеров этой группы. В сентябре – декабре 2021 г. в периметр Highland Gold вошли действующий рудник на Камчатке «Асача» и два предприятия в Забайкалье – «Дарасун» и «Дархан». Помимо этого в портфель Highland Gold входят проект «Талатуй» (Забайкальский край) и несколько перспективных геологоразведочных площадей. По оценке компании, добыча приобретенных ею активов в 2021 г. составляла более 5 т золота, а их ресурсная база достигала 200 т.