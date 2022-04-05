Highland Gold выкупит у канадской Kinross золотые рудники в России

Highland Gold выкупит у канадской Kinross золотые рудники в РоссииСделка пройдет с небольшим дисконтом: месторождения оценены в $680 млн
Highland Gold Владислава Свиблова договорилась о покупке российских золотодобывающих активов канадской компании Kinross Gold, сообщили обе стороны сделки 5 апреля. Сумма выкупа составит $680 млн. В сделку включены рудники «Купол» и «Двойное» на Чукотке, проект «Чульбаткан» в Хабаровском крае, ряд площадей для геологоразведки и объекты производственной инфраструктуры.
Kinross Gold уточняет, что получит $400 млн за «Купол» и лицензии на близлежащие площади и $280 млн за «Чульбаткан». Highland Gold поясняет, что в рамках расчетов предполагается единовременная выплата менее 15% от общей цены и рассрочка платежей до конца 2027 г., «обеспеченная необходимым пакетом гарантий». Сделка пройдет без привлечения банковского финансирования, уточняет компания. Все выплаты в рамках соглашения будут произведены в долларах, добавляет Kinross Gold.
Для закрытия сделки понадобится одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Как пояснял управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, при реализации сделки могут возникнуть проблемы регуляторного характера, так как выход из активов нерезидентов из «недружественных» стран (Канада присоединилась к последней санкционной кампании против России и попала в число недружественных стран. – «Ведомости») и подконтрольных им лиц требует одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. «Ведомости» направили запрос в ФАС и Минпромторг.
Свиблов, гендиректор и основной владелец Highland Gold, слова которого приводятся в релизе, отметил, что наиболее крупные промышленные кластеры его компании расположены в тех же регионах, что и приобретаемые активы, – в Хабаровском крае и на Чукотке. Что создает, по словам бизнесмена, «возможности для производственных, логистических и управленческих синергий».
3 марта на фоне специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней антироссийских санкций ЕС, Великобритании, США, Канады и других стран Kinross Gold сообщила, что приостанавливает работу на «Чульбаткане» и «Куполе». Но уже 5 марта компания уточнила, что будет обеспечивать работу производственных объектов в штатном режиме.
В конце марта Kinross рассказала, что получила несколько предложений о продаже российского бизнеса и ведет «эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями». Тогда крупнейшие золотодобывающие компании России «Полюс», «Полиметалл», Petropavlovsk отрицали «Ведомостям» интерес к активам Kinross Gold, а Highland Gold отказалась от комментариев.
Kinross Gold работает в России с 1995 г., являясь крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающей отрасли страны. Компания через дочерние Чукотскую горно–геологическую компанию и компанию «Северное золото» владеет «Куполом» и «Двойным». В январе 2020 г. Kinross приобрела лицензию на месторождение «Чульбаткан», где вела геологоразведку через «дочку» «Удинск золото».
По данным Союза золотопромышленников России, в 2021 г. Kinross Gold произвела 14,96 т золота (на 6% ниже, чем в 2020 г.). Больше добыча в прошлом году была только у «Полюса» (84,51 т) и «Полиметалла» (34,96 т). Согласно отчету Kinross Gold за 2021 г., на российские активы компании пришлось 23% добычи – 481 000 унций золотого эквивалента из 2,08 млн и 23% выручки – $862,8 млн из $3,73 млрд.
Highland Gold работает в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском крае, на Чукотке, а также управляет строительством Озерного ГОКа в Бурятии. В последнее время компания Свиблова ведет активную консолидацию активов российской золотодобычи. В 2021 г. Highland Gold договорилась о покупке 100% компании «Золото Камчатки» (рудники «Аметистовое» и «Бараньевское», проект «Малетойваям») у «Реновы» Виктора Вексельберга и топ-менеджеров этой группы. В сентябре – декабре 2021 г. в периметр Highland Gold вошли действующий рудник на Камчатке «Асача» и два предприятия в Забайкалье – «Дарасун» и «Дархан». Помимо этого в портфель Highland Gold входят проект «Талатуй» (Забайкальский край) и несколько перспективных геологоразведочных площадей. По оценке компании, добыча приобретенных ею активов в 2021 г. составляла более 5 т золота, а их ресурсная база достигала 200 т.
По данным Союза золотопромышленников России, добыча Highland Gold в 2021 г. составила 11,2 т (на 30% больше, чем годом ранее, 7-е место в стране), добыча «Золота Камчатки» – 3,58 т, рудника «Асача» – 1,22 т. Таким образом, покупка активов Kinross Gold может увеличить добычу Highland Gold в 2,3 раза до более чем 26 т в год, а с учетом консолидации прочих активов производство вырастет до уровня 31 т в год.
Исходя из публичной информации по запасам и котировок золотодобывающих компаний активы Kinross в России можно оценить в $700–800 млн, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, поэтому Highland Gold покупает активы с дисконтом к потенциальной стоимости. Ранее аналитики «Финама» и «БКС мир инвестиций» оценивали стоимость российских активов Kinross еще выше – в $1,5–2 млрд (исходя из инвестиций, уровня добычи и цен на золото). Аналитик «Финама» Алексей Калачев пояснил, что более низкая оценка активов может учитывать произошедший возврат инвестиций. Если исходить из годовой добычи Kinross в России и стоимости публичных компаний «Полюс» и «Полиметалл», то цена сделки занижена, отмечает аналитик, если же сравнивать ее со стоимостью Petropavlovsk, то цена заметно выше рыночной. «В целом это неплохая цена продажи для Kinross в сложившейся ситуации, хотя определенный дисконт присутствует», – добавляет он.
Для Highland Gold эта сделка – возможность купить готовые активы недалеко от месторождений компании, продолжает Калачев. Проблем с реализацией продукции у компании быть не должно, учитывая то, что ЦБ возобновил покупку золота, добавляет он.
Сделка позволит Highland Gold нарастить запасы золота и получить доступ к действующим активам, соглашается Гришунин. При текущей себестоимости и ценах на золото активы Kinross могут добавить Highland Gold $300–450 млн EBITDA, подсчитал эксперт. При этом, по его словам, структура платежа фактически перекладывает на продавца риски обесценения доллара. Покупатель же получает золото, которое традиционно выступает защитным активом против инфляции, добавляет Гришунин.