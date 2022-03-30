Канадская Kinross Gold продаст золотодобывающие активы в России

Канадская Kinross Gold продаст золотодобывающие активы в РоссииАналитики оценивают их в $1,5–2 млрд
Канадская Kinross Gold начала переговоры о продаже своих активов по добыче золота в России, сообщила компания 30 марта. Kinross указывает, что получила несколько предложений относительно продажи российского бизнеса и ведет «эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями», о возможной продаже всех активов в России. В пресс–релизе уточняется, что для выхода из активов или передачи контроля в них потребуется разрешение правительства России.
Kinross также сообщила, что в рамках договоренностей с потенциальным покупателем ее предприятия в России продолжают работу в штатном режиме, хотя канадская компания и не будет получать от этого экономической выгоды, а дополнительные инвестиции не предполагаются.
Kinross Gold работает в России с 1995 г., являясь крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающей отрасли страны. Компания через дочерние Чукотскую горно–геологическую компанию и компанию «Северное золото» владеет двумя действующими рудниками на Чукотке – «Купол» и «Двойное». В январе 2020 г. Kinross Gold также приобрела лицензию на месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае, на котором пока ведет геологоразведку через «дочку» «Удинск золото».
По данным Союза золотопромышленников России, в 2021 г. Kinross Gold произвела 14,96 т золота (на 6% ниже, чем в 2020 г.). Больше добыча в прошлом году была только у «Полюса» (84,51 т) и «Полиметалла» (34,96 т). Согласно отчету самой Kinross Gold за 2021 г., на российские активы компании пришлись 23% добычи – 481 000 унций золотого эквивалента из 2,08 млн. Выручка Kinross в прошлом году составила $3,73 млрд, из которых $862,8 млн (те же 23%) принесли российские активы.
3 марта на фоне специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней антироссийских санкций ЕС, США, Канады и других стран Kinross сообщила, что приостанавливает работу на Чульбаткане и «Куполе». Но уже 5 марта компания уточнила, что будет обеспечивать работу производственных объектов в штатном режиме.
В 2021 г. активность в сфере M&A в золотодобывающей отрасли проявляли Highland Gold Владислава Свиблова, которая договорилась о покупке 100% компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга и топ–менеджеров этой группы, и УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына, которая подала в ФАС ходатайство о покупке 100% компании «Высочайший». А USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров в январе 2022 г. создал специализированную дочернюю компанию USM Gold для управления золотодобывающими активами.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие компании российской золотодобывающей отрасли. Представители «Полиметалла» и «Полюса» отметили, что компании не рассматривают приобретение активов Kinross. Представитель Petropavlovsk сказал, что золотодобытчик не участвует в переговорах. В Highland Gold отказались от комментариев.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что суммарные инвестиции Kinross Gold в «Купол» составили $750 млн, в «Двойное» – более $700 млн, а первоначальные инвестиции в Чульбаткан, где к 2025 г. планировалось построить ГОК производительностью 9 т золота в год, компания оценивала в $650 млн. Таким образом, стоимость активов Kinross Gold можно оценить как минимум в $2 млрд, считает он. По оценке управляющего активами «БКС мир инвестиций» Виталия Громадина, российские активы Kinross в России могут стоить $1,5–2 млрд при консервативном прогнозе по долгосрочным ценам на золото на уровне $1350 за тройскую унцию. Он отмечает, что особенно привлекательным для инвесторов может быть «Купол» с устойчивым профилем добычи и низкими операционными издержками ($630 за унцию). Но в текущей геополитической ситуации цена продажи может быть с дисконтом, уточнил Громадин.
По мнению Калачева, раньше активами мог бы заинтересоваться «Полиметалл», работающий в этих регионах, но сейчас золотодобытчик занят другими вопросами – рассматривает вопрос о выделении своих казахстанских активов и при этом откладывает реализацию ряда своих проектов. Интерес к активам Kinross могли бы проявить китайские инвесторы, добавляет Калачев. По мнению Громадина, основным требованием к потенциальному покупателю со стороны Kinross будет отсутствие в санкционном списке.
Аналитик «Велес капитала» Сергей Жителев отмечает, что на фоне сильнейшей геополитической нестабильности цены на золото вполне могут подняться выше текущих уровней. Но вложения в добычу золота на территории России сейчас связаны с высокими рисками, поэтому оценить перспективы затруднительно.
Калачев напоминает, что продажа активов Kinross потребует согласования на правительственном уровне, а запрет на выход иностранных инвесторов из российских активов пока не отменен. «Возможно, Kinross на время выведет свои российские активы за баланс, передав управление ими специально созданной для этого и формально неаффилированной компании», – предполагает он.
Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов указывает, что проблемы регуляторного характера при реализации сделки вполне могут возникнуть, так как, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 1 марта 2022 г. и разъяснению Банка России от 18 марта, сделки с участием «недружественных» нерезидентов и подконтрольных им лиц требуют одобрения правительственной комиссии. «Конкретные обстоятельства, учитываемые правкомиссией при вынесении решения, неизвестны, – отмечает юрист. – Возможно, в отношении Kinross Gold ключевым фактором будет являться оценка хозяйственной деятельности. Сама компания в пресс-релизе обозначила финансовую стабильность продаваемых активов и то, что они способны продолжать свою деятельность без вложений от материнской компании».