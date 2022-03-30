Канадская Kinross Gold продаст золотодобывающие активы в России

Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что суммарные инвестиции Kinross Gold в «Купол» составили $750 млн, в «Двойное» – более $700 млн, а первоначальные инвестиции в Чульбаткан, где к 2025 г. планировалось построить ГОК производительностью 9 т золота в год, компания оценивала в $650 млн. Таким образом, стоимость активов Kinross Gold можно оценить как минимум в $2 млрд, считает он. По оценке управляющего активами «БКС мир инвестиций» Виталия Громадина, российские активы Kinross в России могут стоить $1,5–2 млрд при консервативном прогнозе по долгосрочным ценам на золото на уровне $1350 за тройскую унцию. Он отмечает, что особенно привлекательным для инвесторов может быть «Купол» с устойчивым профилем добычи и низкими операционными издержками ($630 за унцию). Но в текущей геополитической ситуации цена продажи может быть с дисконтом, уточнил Громадин.