Ковидный локдаун в Китае мешает поставлять одежду и обувь в Россию

Грузоперевозки в КНР испытывают все большее давление на фоне новых случаев COVID-19 в ряде регионов и крупных городов – в Даляне и Тяньцзине на севере, Шанхае и Нинбо на востоке, а также в Сямыне и Дунгуане на юге. Власти Китая фактически запретили водителям грузовиков перевозить грузы из районов с высоким и средним риском эпидемиологической ситуации в области с низким уровнем. Часть заводов в Шанхае приостановили производство на неопределенный срок, склады там закрыты, автомобильные и железнодорожные перевозки затруднены, а в крупнейшем в мире по грузообороту за последние 12 лет порту наблюдаются задержки. Об этом рассказали «Ведомостям» в российских транспортных и логистических компаниях.