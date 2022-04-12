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Ковидный локдаун в Китае мешает поставлять одежду и обувь в Россию

Всплеск пандемии привел к транспортным перебоям в Шанхае и других регионах КНР
Ксения Потаева Маргарита Соболь
Как показывает опыт противоковидных ограничений на границе России и Китая, карантин в Шанхае замедлит отгрузку на три-четыре недели / Hector RETAMAL / AFP

Грузоперевозки в КНР испытывают все большее давление на фоне новых случаев COVID-19 в ряде регионов и крупных городов – в Даляне и Тяньцзине на севере, Шанхае и Нинбо на востоке, а также в Сямыне и Дунгуане на юге. Власти Китая фактически запретили водителям грузовиков перевозить грузы из районов с высоким и средним риском эпидемиологической ситуации в области с низким уровнем. Часть заводов в Шанхае приостановили производство на неопределенный срок, склады там закрыты, автомобильные и железнодорожные перевозки затруднены, а в крупнейшем в мире по грузообороту за последние 12 лет порту наблюдаются задержки. Об этом рассказали «Ведомостям» в российских транспортных и логистических компаниях.

Суда встали в очередь

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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