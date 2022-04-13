Как скажется на экспорте отказ ведущих западных трейдеров от российской нефти

Из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине компания Vitol Group, один из крупнейших независимых нефтетрейдеров, к концу 2022 г. намерена полностью отказаться от закупки российской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на представителя компании. По его словам, во II квартале 2022 г. объемы российской нефти, которыми торгует компания, будут «значительно сокращаться по мере снижения договорных обязательств», а к концу года Vitol сможет полностью прекратить закупки.