Как скажется на экспорте отказ ведущих западных трейдеров от российской нефти

Как скажется на экспорте отказ ведущих западных трейдеров от российской нефтиПереориентация на Азию вызовет повышенный спрос на танкеры
Из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине компания Vitol Group, один из крупнейших независимых нефтетрейдеров, к концу 2022 г. намерена полностью отказаться от закупки российской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на представителя компании. По его словам, во II квартале 2022 г. объемы российской нефти, которыми торгует компания, будут «значительно сокращаться по мере снижения договорных обязательств», а к концу года Vitol сможет полностью прекратить закупки.
О том, что компания остановила спотовые закупки нефти на российском рынке, гендиректор Vitol Group Рассел Харди заявлял еще в марте текущего года. Он подчеркивал, что долгосрочные контракты продолжают исполняться. По данным Vygon Consulting, в 2021 г. на долю Vitol приходилось около 11% мировой торговли сырой нефтью и нефтепродуктами, компания в среднем поставляла 7,6 млн баррелей в сутки (б/с).