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Как скажется на экспорте отказ ведущих западных трейдеров от российской нефти

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Матвей Катков
Как скажется на экспорте отказ ведущих западных трейдеров от российской нефти / Sergei Karpukhin / REUTERS

Из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине компания Vitol Group, один из крупнейших независимых нефтетрейдеров, к концу 2022 г. намерена полностью отказаться от закупки российской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на представителя компании. По его словам, во II квартале 2022 г. объемы российской нефти, которыми торгует компания, будут «значительно сокращаться по мере снижения договорных обязательств», а к концу года Vitol сможет полностью прекратить закупки.

О том, что компания остановила спотовые закупки нефти на российском рынке, гендиректор Vitol Group Рассел Харди заявлял еще в марте текущего года. Он подчеркивал, что долгосрочные контракты продолжают исполняться. По данным Vygon Consulting, в 2021 г. на долю Vitol приходилось около 11% мировой торговли сырой нефтью и нефтепродуктами, компания в среднем поставляла 7,6 млн баррелей в сутки (б/с).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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