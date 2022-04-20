Маркетплейсы пытаются решить проблему с дефицитом ассортимента на своих площадках

Коммерческий директор «Сбермегамаркета» Константин Маслов уточняет, что такая схема работы будет временной. По его словам, по мере появления товаров по конкурентным ценам от продавцов закупаемый ассортимент будет сокращаться. В данный момент имеющееся предложение не покрывает спрос, например, в части сезонных товаров, следует из слов генерального директора «Сбермегамаркета» Соломона Кунина. В каких именно категориях, он не уточнил. Но компания ожидает, что к концу II квартала 2022 г. на площадке будет около 5000 единиц закупленного товара (ассортимент маркетплейса сейчас составляет более 4 млн единиц. – «Ведомости»), а к концу года планируется компенсировать проседание во всех основных категориях, кроме одежды, обуви и аксессуаров.