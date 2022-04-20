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Маркетплейсы пытаются решить проблему с дефицитом ассортимента на своих площадках

«Сбермегамаркет» будет закупать товары у сторонних производителей
Маргарита Соболь
В марте российские маркетплейсы потеряли 5,5% продавцов и более 20% ассортимента / Максим Стулов / Ведомости

Маркетплейс «Сбермегамаркет» создает отдельную структуру «С-мегамаркет трейд», которая будет заниматься закупками товаров у производителей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель площадки. По его словам, это поможет компании «обеспечить наличие конкурентного предложения по ассортименту и его стоимости». Он добавляет, что сейчас партнеры не могут гарантировать поставки товаров в рамках других моделей сотрудничества (например, когда маркетплейс берет на себя только функцию доставки или все операции с товаром за комиссию).

Коммерческий директор «Сбермегамаркета» Константин Маслов уточняет, что такая схема работы будет временной. По его словам, по мере появления товаров по конкурентным ценам от продавцов закупаемый ассортимент будет сокращаться. В данный момент имеющееся предложение не покрывает спрос, например, в части сезонных товаров, следует из слов генерального директора «Сбермегамаркета» Соломона Кунина. В каких именно категориях, он не уточнил. Но компания ожидает, что к концу II квартала 2022 г. на площадке будет около 5000 единиц закупленного товара (ассортимент маркетплейса сейчас составляет более 4 млн единиц. – «Ведомости»), а к концу года планируется компенсировать проседание во всех основных категориях, кроме одежды, обуви и аксессуаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных