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Минфин и ФНС против налоговых послаблений для экспортеров удобрений

Они опасаются манипуляций с ценами и снижения доходов бюджета
Василий Милькин
В условиях санкционного давления возможность для вывода налоговой базы за рубеж существенно сократилась  / Владимир Горовых / ТАСС

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) выступили против временной отмены налогового контроля за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 гг. Это следует из ответов ведомств на предложения бизнеса по новым мерам поддержки экономики в условиях санкций. «Ведомости» ознакомились с изложением позиций органов власти, их подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. 

В апреле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил временно отменить экспортный контроль, исключив удобрения из списка товаров мировой биржевой торговли («Ведомости» писали об этом 20 апреля). Правительство включило инициативу в список дополнительных мер поддержки экономики, ответственными исполнителями были назначены Минпромторг и ФНС. Они должны были представить позиции в правительство к 14 апреля. В пресс-службе Минпромторга «Ведомостям» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных