Минфин и ФНС против налоговых послаблений для экспортеров удобрений

Минфин и ФНС против налоговых послаблений для экспортеров удобренийОни опасаются манипуляций с ценами и снижения доходов бюджета
Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) выступили против временной отмены налогового контроля за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 гг. Это следует из ответов ведомств на предложения бизнеса по новым мерам поддержки экономики в условиях санкций. «Ведомости» ознакомились с изложением позиций органов власти, их подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
В апреле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил временно отменить экспортный контроль, исключив удобрения из списка товаров мировой биржевой торговли («Ведомости» писали об этом 20 апреля). Правительство включило инициативу в список дополнительных мер поддержки экономики, ответственными исполнителями были назначены Минпромторг и ФНС. Они должны были представить позиции в правительство к 14 апреля. В пресс-службе Минпромторга «Ведомостям» не ответили.