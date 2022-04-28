Минфин и ФНС против налоговых послаблений для экспортеров удобрений

В апреле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил временно отменить экспортный контроль, исключив удобрения из списка товаров мировой биржевой торговли («Ведомости» писали об этом 20 апреля). Правительство включило инициативу в список дополнительных мер поддержки экономики, ответственными исполнителями были назначены Минпромторг и ФНС. Они должны были представить позиции в правительство к 14 апреля. В пресс-службе Минпромторга «Ведомостям» не ответили.