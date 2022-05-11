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Перевозки контейнеров по железной дороге в апреле упали впервые за шесть лет

Их подкосило разрушение экспортных цепочек поставок и карантин в Китае
Ксения Потаева
Контейнерные перевозки будут иметь значительный потенциал для восстановления по мере адаптации логистики к новым условиям / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем перевозок контейнеров по российской сети железных дорог в апреле 2022 г. снизился на 6% до 512 100 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), составленном на основе данных РЖД. Месячное снижение перевозок контейнеров в России зафиксировано впервые с января 2016 г.

Больше всего в апреле снизились перевозки металлоконструкций – на 47% до 1000 TEU, цветных металлов – на 28% до 9200 TEU, автомобилей и комплектующих – на 22% до 19 600 TEU, метизов – на 18% до 28 300 TEU, а также машин, станков и двигателей – на 13,5% до 27 500 TEU. Рост в апреле зафиксирован по химическим и минеральным удобрениям – на 65% до 8600 TEU и строительным грузам – на 12% до 14 200 TEU, следует из обзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных