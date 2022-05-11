Перевозки контейнеров по железной дороге в апреле упали впервые за шесть лет

Больше всего в апреле снизились перевозки металлоконструкций – на 47% до 1000 TEU, цветных металлов – на 28% до 9200 TEU, автомобилей и комплектующих – на 22% до 19 600 TEU, метизов – на 18% до 28 300 TEU, а также машин, станков и двигателей – на 13,5% до 27 500 TEU. Рост в апреле зафиксирован по химическим и минеральным удобрениям – на 65% до 8600 TEU и строительным грузам – на 12% до 14 200 TEU, следует из обзора.