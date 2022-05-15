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Эксперты увидели шанс сохранить планы России по экспорту водорода

Для этого нужно резко ускорить проекты по сотрудничеству со странами Азии
Василий Милькин
Евгений Биятов / РИА Новости

Россия сохраняет потенциал экспорта водорода на уровне 2,75–2,9 млн т в год к 2030 г., несмотря на текущую геополитическую ситуацию, говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). К 2050 г. экспорт может достигнуть 11,3–11,9 млн т, говорится в обзоре. При оптимистичном сценарии (ускоренном развитии экспорта) эксперты оценивают потенциал поставок за рубеж в 6,4 млн т в год к 2030 г. и 30 млн т – к 2050 г.

Эксперт-аналитик ИПЕМ Анастасия Смольникова пояснила «Ведомостям», что оценки экспорта основаны на программе развития низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленной Минэнерго в декабре 2021 г. (она не утверждена). Но обзор учитывает новые обстоятельства, связанные с изменением геополитической ситуации, уточняет эксперт. Декабрьскую программу утвердить, по данным ИПЕМ, планировалось в I квартале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных