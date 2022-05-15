Эксперты увидели шанс сохранить планы России по экспорту водорода

Россия сохраняет потенциал экспорта водорода на уровне 2,75–2,9 млн т в год к 2030 г., несмотря на текущую геополитическую ситуацию, говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). К 2050 г. экспорт может достигнуть 11,3–11,9 млн т, говорится в обзоре. При оптимистичном сценарии (ускоренном развитии экспорта) эксперты оценивают потенциал поставок за рубеж в 6,4 млн т в год к 2030 г. и 30 млн т – к 2050 г.