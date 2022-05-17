Гаутам Адани: состояние $100 млрд и приключения в стиле криминальной драмы

Сейчас на Земле только семь человек богаче индийца Гаутама Адани, утверждает индекс миллиардеров Bloomberg. А еще недавно Адани добирался до 5-го места, пропустив вперед лишь Илона Маска, Бернара Арно, Джеффа Безоса и Билла Гейтса и обогнав Уоррена Баффетта (с тех пор котировки его компаний слегка снизились). По оценке Bloomberg, Адани «стоит» $100 млрд. Forbes в режиме реального времени оценивает Адани в $106 млрд и ставит на 6-е место в мире, сразу за Баффеттом. Но в отличие от оракула из Омахи, ведущего тихую размеренную жизнь, Адани мог бы стать персонажем криминальной драмы: когда-то его похищали бандиты, а уже в нашем веке он целую ночь прятался от террористов, рыскающих по зданию.