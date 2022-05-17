Гаутам Адани: состояние $100 млрд и приключения в стиле криминальной драмы

Гаутам Адани: состояние $100 млрд и приключения в стиле криминальной драмыКак сын скромного торговца текстилем с севера Индии стал мультимиллиардером
Сейчас на Земле только семь человек богаче индийца Гаутама Адани, утверждает индекс миллиардеров Bloomberg. А еще недавно Адани добирался до 5-го места, пропустив вперед лишь Илона Маска, Бернара Арно, Джеффа Безоса и Билла Гейтса и обогнав Уоррена Баффетта (с тех пор котировки его компаний слегка снизились). По оценке Bloomberg, Адани «стоит» $100 млрд. Forbes в режиме реального времени оценивает Адани в $106 млрд и ставит на 6-е место в мире, сразу за Баффеттом. Но в отличие от оракула из Омахи, ведущего тихую размеренную жизнь, Адани мог бы стать персонажем криминальной драмы: когда-то его похищали бандиты, а уже в нашем веке он целую ночь прятался от террористов, рыскающих по зданию.
В 2020 г. Forbes оценивал состояние Адани в $8,9 млрд, в 2021 г. – в $50,5 млрд. В официальном рейтинге этого года (составлен по состоянию на 11 марта) Адани даже не был самым богатым индийцем. Он занимал 11-е место с $90 млрд, и его незначительно обгонял Мукеш Амбани – харизматичный богач, живущий в Мумбаи в личном небоскребе.
Но Амбани развивает бизнес-империю, унаследованную от отца. А Адани построил Adani Group собственными руками с нуля. Похоже, теперь им предстоит столкнуться лбами. У них обоих сильно диверсифицированный бизнес, причем у Амбани в него входит мощная медиаимперия. Адани же, со своей стороны, 27 апреля, в день, когда по версии Bloomberg он ненадолго стал богаче Баффетта, объявил о планирующейся масштабной экспансии в медиа. Его Adani Group планирует приобретать доли в существующих медиапредприятиях, а не запускать новые.
Первый шаг был сделан еще в марте этого года: куплена миноритарная доля в интернет-издании деловых новостей The Quint. Ее размер и стоимость сделки не сообщаются. Мало подробностей и о планах Адани по захвату индийского медиарынка. Сообщается, что некоторые телекомпании и новостные агентства уже обратились к Adani Group с предложением обсудить сделку, а еще нескольким холдинг сделает предложение сам. Адани обещает воздержаться от вмешательства в редакционную политику, передают источники Bloomberg.