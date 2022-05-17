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Поставки сельхозтехники в России выросли за I квартал на 47%

По итогам года производство может превысить показатели 2021 года, считают эксперты
Ксения Потаева
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – марте 2022 г. российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 47% до 55,7 млрд руб. относительно уровня I квартала 2021 г., следует из данных ассоциации «Росспецмаш» (объединяет отечественные заводы), с которыми ознакомились «Ведомости». В целом объем производства сельхозмашин в России за три месяца составил 65,2 млрд руб., это на 12,3% больше, чем в тот же период 2021 г.

За январь – март производство опрыскивателей выросло на 51% до 608 шт., борон – на 24% до 2219 шт., плугов – на 14% до 917 шт., сельхозтракторов – на 8% до 1447 шт., сеялок – на 2% до 1955 шт. Выпуск зерноуборочных комбайнов сократился на 16% до 1877 шт., а зерноочистительных машин – на 15,5% до 365 шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных