Поставки сельхозтехники в России выросли за I квартал на 47%По итогам года производство может превысить показатели 2021 года, считают эксперты
В январе – марте 2022 г. российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 47% до 55,7 млрд руб. относительно уровня I квартала 2021 г., следует из данных ассоциации «Росспецмаш» (объединяет отечественные заводы), с которыми ознакомились «Ведомости». В целом объем производства сельхозмашин в России за три месяца составил 65,2 млрд руб., это на 12,3% больше, чем в тот же период 2021 г.
За январь – март производство опрыскивателей выросло на 51% до 608 шт., борон – на 24% до 2219 шт., плугов – на 14% до 917 шт., сельхозтракторов – на 8% до 1447 шт., сеялок – на 2% до 1955 шт. Выпуск зерноуборочных комбайнов сократился на 16% до 1877 шт., а зерноочистительных машин – на 15,5% до 365 шт.
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