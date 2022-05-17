Поставки сельхозтехники в России выросли за I квартал на 47%

В январе – марте 2022 г. российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 47% до 55,7 млрд руб. относительно уровня I квартала 2021 г., следует из данных ассоциации «Росспецмаш» (объединяет отечественные заводы), с которыми ознакомились «Ведомости». В целом объем производства сельхозмашин в России за три месяца составил 65,2 млрд руб., это на 12,3% больше, чем в тот же период 2021 г.