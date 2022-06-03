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В России за 2022 год соберут десять SSJ100

Но авиакомпании готовы взять вдвое больше
Арина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Авиазавод в Комсомольске–на–Амуре (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» ГК «Ростех») выпустит в 2022 г. десять самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщил 3 июня вице–премьер Юрий Борисов в Иркутске на совещании по развитию авиапрома.

«Первые машины выпуска текущего года уже перелетели в Жуковский, где идет подготовка к передаче российским авиакомпаниям «Россия» и «Азимут», – уточнил он (цитата по «Интерфаксу»). В следующем году, по словам Борисова, авиастроители выпустят еще меньше SSJ100, чем в 2022 г.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что в этом году отечественным эксплуатантам планируется передать в общей сложности 19 SSJ100. Как пояснил «Ведомостям» представитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сюда входят выпущенные ранее, но еще не поставленные эксплуатантам самолеты. Все суда выпуска 2022 г. будут укомплектованы российско–французскими двигателями Sam–146 из имеющихся запасов, уточнил он.

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Но пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования

Первый постсоветский пассажирский самолет SSJ100 создавался в РФ с начала 2000–х гг. В 2011 г. он был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. Производством занимается авиазавод Комсомольск–на–Амуре (КнААЗ). Российские авиакомпании эксплуатируют 148 единиц SSJ100, уточнял в апреле текущего года глава Минтранса Виталий Савельев. Крупнейший эксплуатант SSJ100 – авиакомпания «Россия» группы «Аэрофлот», в парке которой 70 лайнеров SSJ100. У «Азимута» и «Ямала» по 15 таких воздушных судов (ВС), у «Ираэро» – шесть. Всего в 2019–2021 гг. российские авиакомпании получили 42 таких ВС.

SSJ100 примерно на 70% собран из импортных комплектующих. В частности, он оснащен двигателем совместного предприятия (СП) французской Safran и российской «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в ГК «Ростех») – Sam146. В 2018 г. российские власти взяли курс на замещение импортных деталей отечественными аналогами. В частности, на «русифицированную» версию самолета SSJ–New, в которой должно остаться минимум импортных деталей, вместо двигателя Sam146 планируется устанавливать российский двигатель ПД–8, разработанный ОДК. В марте 2022 г. министр промышленности РФ Денис Мантуров поручил ускорить его сертификацию, сократив сроки до 12–14 месяцев.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. США, Великобритания, страны ЕС ввели санкции, которые затронули, в том числе авиационную отрасль России. Российским эксплуатантам запретили приобретать самолеты иностранного производства (включая составлявшие основу парка многих авиакомпаний Airbus и Boeing), авиакомпании также лишились сервиса, а зарубежные лизинговые компании в одностороннем порядке разорвали договоры на аренду ВС. Кроме того, в РФ запретили поставлять комплектующие, необходимые для ремонта, обслуживания и производства ВС, в том числе и для SSJ100.

Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолетов в рублях

Деньги будут поступать на счета типа «С» по истечении срока фактической предоплаты

В марте текущего года Минпромторг России объявил тендер на проведение испытаний в 2022–2023 гг. по программе самолета SSJ–New. Цена контракта – 15,6 млрд руб. Уже с 2023 г. основной вклад в загрузку производственного центра корпорации «Иркут» (входит в ОАК, выпускает SSJ100 и МС–21) будут вносить работы по программе SSJ–New, говорил тогда Борисов. Вице–премьер анонсировал первые серийные поставки «импортозамещенного» Sukhoi Superjet на начало 2024 г. «Производство SSJ–New будет последовательно наращиваться с выходом в последующие годы на выпуск не менее 20 самолетов ежегодно», – уточнял он.

По словам главного редактора отраслевого портала «Авиа.ру» Романа Гусарова, закончить работы по созданию SSJ–New к 2024 г. реально. Но этому, по мнению эксперта, могут помешать сроки завершения работ по двигателю ПД-8.

Производственная площадка по сборке SSJ100 в Комсомольске–на–Амуре способна выпускать до 40 самолетов в год, продолжает Гусаров. «Но потребности рынка вдвое меньше и составляют примерно 20 единиц в год, поскольку SSJ100 – это маленький ближнемагистральный самолет со своей [относительно небольшой] рыночной нишей. Но если авиакомпании будут испытывать дефицит среднемагистральных самолетов, то не исключено, что до момента масштабного развертывания производства российского МС–21 спрос на SSJ100 будет превышать 20 самолетов в год», – сказал он «Ведомостям».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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