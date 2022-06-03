В России за 2022 год соберут десять SSJ100

В марте текущего года Минпромторг России объявил тендер на проведение испытаний в 2022–2023 гг. по программе самолета SSJ–New. Цена контракта – 15,6 млрд руб. Уже с 2023 г. основной вклад в загрузку производственного центра корпорации «Иркут» (входит в ОАК, выпускает SSJ100 и МС–21) будут вносить работы по программе SSJ–New, говорил тогда Борисов. Вице–премьер анонсировал первые серийные поставки «импортозамещенного» Sukhoi Superjet на начало 2024 г. «Производство SSJ–New будет последовательно наращиваться с выходом в последующие годы на выпуск не менее 20 самолетов ежегодно», – уточнял он.