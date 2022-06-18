Игорь Сечин рассказал о похоронах «зеленой» повестки и «энергетическом самоубийстве» Европы

Игорь Сечин рассказал о похоронах «зеленой» повестки и «энергетическом самоубийстве» ЕвропыОсновные тезисы выступления главного исполнительного директора «Роснефти» на ПМЭФ-2022
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) с ежегодной программной речью. Его выступление было наполнено яркими образами и аллегориями. Флагманский проект «Роснефти» «Восток ойл» Сечин назвал «Ноевым ковчегом» для мировой экономики, которую хаотичные санкции против России ведут к энергетической катастрофе. «Ведомости» выбрали самые острые тезисы из его доклада.
О разрушении системы международного права
Введение односторонних санкций против различных стран, по словам главы «Роснефти» стало одной из ключевых черт внешней политики США после окончания Второй мировой войны и создания МВФ. «Их жертвами последовательно становились Китай, Северная Корея, Куба, Иран, Ирак, Венесуэла, Ливия и Россия, в настоящее время они затрагивают 26 стран по 176 санкционным пакетам», – напомнил он. Минфин США в обзоре применения санкций за 2021 г. сообщал, что этот инструмент «должен давать возможность ослабить способности стран распространять свое влияние», подчеркнул Сечин.
По его словам, для США риск представляют не только страны-конкуренты, но также международные технологические платформы, обезличенные цифровые валюты и отдельные инновации – «все, что не может быть подконтрольно Вашингтону». «Таким образом, в сложившейся ситуации для введения санкций со стороны США достаточно, чтобы действия того или иного субъекта рынка или политического лица противоречили политическим или экономическим целям Вашингтона или просто конкурировали с ними», – резюмировал Сечин.
Эта ситуация, отметил он, нарушает принцип верховенства права, зафиксированный во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. С этим столкнулась и «Роснефть», как и многие другие российские компании, когда пыталась оспорить введенные против нее в 2014 г. санкции. «Суд ЕС <...> постановил, что компания не имеет никакого отношения к событиям на Украине. Однако ее деятельность критична для наполнения бюджета РФ, поэтому введенные против нее ограничения оправданы», – рассказал Сечин.
Сегодня санкции США и ЕС вводятся, по его словам, «по максимально упрощенной схеме»: для их утверждения не требуются каких-либо доказательств и обоснований, а это, в свою очередь, подрывает доверие на глобальном уровне.
На этом фоне особенно болезненными стали последствия мирового экономического кризиса 2008 г., который был преодолен не рыночными механизмами, а эмиссионными. «Но эти возможности, казавшиеся безграничными, были исчерпаны в 2020-2021 гг.», – подчеркнул он. И сейчас любое существенное повышение ставок ФРС, по его мнению, несет риск рецессии и резкое удорожание обслуживания долга (как государственного, так и корпоративных долгов, и долгов физлиц). Безудержная эмиссия доллара, отметил Сечин, стала базовой причиной инфляции в США, а ее дальнейшими мультипликаторами стали экономически неоправданный «зеленый переход», пандемия Covid-19 и беспрецедентные антироссийские санкции.
При этом антироссийские санкции, по его мнению, фактически покончили с «зеленым переходом», а остаточная зеленая риторика «полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любых источников углеводородов, взамен российских». Сечин также добавил, что в условиях необоснованного использования санкционного механизма, которое стало регулярной практикой западных стран сегодня, «зеленый переход», как способ манипулирования рынком, больше не нужен.
На этом фоне Европа «окончательно утратила субъектность» и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США, считает главный исполнительный директор «Роснефти». По его словам, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, Европа пошла по пути демонтажа модели социальной рыночной экономики. Правила, которые раньше хотя бы обозначались и публично соблюдались (неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права), больше не существуют, отметил Сечин. По его словам, есть единственное правило: все правила устанавливает единственный регулятор, и меняет их как хочет в собственных интересах. В итоге «мы имеем однополюсный мир с сорвавшимся с цепи полюсом», резюмировал Сечин.
По его словам, Европа совершает «энергетическое самоубийство», которое будет иметь для региона долгосрочные последствия. «Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов. Так, во Франции фондовый индекс CAC 40 снизился на 18%, в Германии индекс DAX снизился на 19%, а в Италии – на 22%. Суммарно инвесторы трех европейских стран уже потеряли порядка $1,6 трлн», – подчеркнул он. При этом, отметил он, на фоне падения практически всех фондовых индексов капитализация трех крупнейших компаний американского ВПК (Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman) с начала года выросла на 19%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 23%.
«Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире. В Германии индекс цен производителей в апреле вырос на 33,5% по сравнению с предыдущим годом, а затраты на энергию – на 87,3%. По оценкам JPMorgan, рост цен на энергоносители только в 2022 г. может стоить Еврозоне дополнительных 550 млрд евро, что эквивалентно 4,5% ВВП», – констатировал Сечин.
Об отказе от долгосрочных инвестиций
Постоянное изменение приоритетов, национального регулирования и политического целеуказания на фоне развития «зеленой» тематики, пандемии и дефицита энергии, продолжил Сечин, приводит к недоверию акционеров к меняющейся повестке и нежеланию долгосрочного инвестирования. «В этих условиях приоритет получают инвестиции с быстрой отдачей, компании делают упор на росте дивидендов, сокращая инвестиции в развитие. По такому пути, в частности, пошли нефтегазовые мейджоры, сделавшие акцент не на долгосрочном и устойчивом обеспечении потребителей доступной энергией, а на реализации кратко- и среднесрочных проектов с быстрым сроком окупаемости и скорейшим извлечением прибыли», – отметил он.
В целом за последние 5 лет суммарные капзатраты мейджоров в разведку и добычу сократились на 29%, а сэкономленные на инвестировании средства направляются на дивиденды и выкуп акций, расходы на которые за этот период выросли на 31%. Такая стратегия, подчеркивает Сечин, повышает котировки акций, но ведет к отказу от развития.
Сокращение масштабов бизнеса также происходит из-за объявления западными мейджорами о прекращении всех инвестиций и добровольном уходе из России. «В частности, многолетний и доверенный партнер «Роснефти», британская компания BP официально заявила о своем уходе в феврале 2022 г., несмотря на то, что российский бизнес принес ей $36 млрд доходов с 2003 г. при лишь $10 млрд суммарных инвестиций. Однако несмотря на все заявления, британская компания сейчас продолжает оставаться крупнейшим частным акционером «Роснефти» с долей 19,75%», – отметил главный исполнительный директор компании.
Он также добавил, что единственное ограничение, сделанное Россией для иностранных партнеров в условиях беспрецедентного санкционного давления – зачисление средств на специальные счета. «Что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте», – подчеркнул Сечин.
При этом он добавил, что рассчитывает на принятие симметричных мер в отношении активов иностранных компаний в России в случае попыток экспроприации российской собственности за рубежом.
О беспрецедентном росте цен на сырье
Около 83% первичной энергии в мире обеспечивается за счет традиционных источников. Согласно оценке JPMorgan, на фоне быстрого роста экономик развивающихся стран и их усилий по повышению уровня и качества жизни прирост мирового спроса на энергию на 20% опережает прирост ее предложения, обратил внимание Сечин. «Для ликвидации дефицита только по нефти, к 2030 г. мировой экономике необходимы дополнительные инвестиции в размере $400 млрд. Но на фоне сокращения инвестиций мейджорами, этот уровень, скорее всего, достигнут не будет, поэтому дефицит нефти может сохраниться надолго», – полагает он.
Сейчас же в силу удорожания энергии происходит стремительное ухудшение экономических условий для предприятий. Наиболее пострадавшей, по словам Сечина, может стать сталелитейная отрасль, так как без российского газа поддержание непрерывного цикла выплавки стали невозможно. «Полный отказ от российского газа, приведет не только к остановке сталелитейной промышленности, но также к обвалу всего промышленного производства в Европе и росту безработицы», – добавил он.
Существенные потери также ожидают производителей аммиака и удобрений, что в свою очередь, затронет аграрную сферу.
«Западные страны не только создают проблемы в своих экономиках, но и транслируют их на наиболее уязвимые развивающиеся страны, из-за чего кризисные явления охватывают весь мир. В этой связи логичным выглядит заявление президента Всемирного банка Дэвида Малпаса о невозможности избежать рецессии в мировой экономике из-за беспрецедентного энергетического и продовольственного кризиса», – отметил Сечин.
При этом, по его словам, резко нарастить добычу газа не могут даже такие крупнейшие производители СПГ, как Австралия, Катар и США. Поэтому для удовлетворения европейского спроса на газ потребуется привлечь его с азиатского рынка. Фактически ЕС уже сейчас закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран. Одновременно с этим, продолжил он, увеличивается доля угля в энергетическом балансе. В частности, в Европе угольная генерация, уже выросшая в 2021 г. на 18%, в 2022 г. может увеличиться еще более чем на треть.
В конечном итоге все это, по словам Сечина, провоцирует «разворот трендов от глобализации к большей регионализации». Вовлеченность в международное разделение труда увеличивает уязвимость страны для санкций. «Но глядя на масштаб санкционного давления на Россию, другие страны понимают, что чем меньше они интегрированы в глобальное сообщество, тем меньше вероятность распространения кризиса на их локальные рынки», – подчеркнул он.
О зависимости от доллара
Кризис и деглобализация, отметил Сечин, неминуемо приведут к изменениям в мировой финансовой системе. Действующие механизмы, сформировавшиеся после отказа США от привязки курса доллара к цене на золото и стимулировавшие развитие глобализации в последние 40 лет, будут меняться. Непропорционально высокая доля доллара США в резервах центральных банков, составляющая порядка 60%, почти трехкратно превышает долю США в мировой экономике, что, по словам Сечина, является четким сигналом к необходимости изменений.
При этом значение евро как мировой резервной валюты, продолжает он, снижается, а отказ от российских энергоресурсов и падение конкурентоспособности европейской экономики уже привели к бегству капитала и падению курса евро к доллару на 8%, с 1,13 на начало года до 1,04 в настоящее время. «Фактически, запретив торговые отношения с Россией, Европа ограничила оборот своей валюты, снизив ее привлекательность для международных расчетов», – подчеркнул Сечин. По этой причине, сказал он, необходимо стремительнее увеличивать долю расчетов в национальных валютах.
Еще одним направлением, укрепляющим сотрудничество и способствующим нормализации торговых балансов заинтересованных в этом стран, по мнению Сечина, могут стать взаимные инвестиции. Это также поможет снизить зависимость от доллара и евро.
Для развивающихся стран и беднейших государств, не имеющих собственных доступных энергоресурсов, санкции оборачиваются ростом цен на топливо, энергию и продовольствие. Главный исполнительный директор «Роснефти» добавил, сегодня «единый глобальный рынок мертв». «Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны», – подчеркнул Сечин.
Про «Ноев Ковчег» для мировой энергетики
Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах, отметил Сечин. «Восток ойл» – крупнейший в мире, единственный по сравнимым масштабам новый проект. Ресурсная база проекта – 6,2 млрд т нефти – подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами. Нефть «Восток Ойла» характеризуется крайне низким содержанием серы от 0,01% до 0,1% и низкой плотностью – порядка 40 градусов API.
Он также добавил, что крупнейшие инвестиционные банки оценивали проект в среднем в $89 млрд (J.P. Morgan – $114 млрд, Raiffeisen – в $90 млрд, Citi – в $86 млрд, Goldman Sachs – $85 млрд, Bank of America – $70 млрд).
«Роснефть» уже ведет добычу на месторождениях Ванкорского кластера, входящих в проект «Восток ойл», используя самые современные технологии и демонстрируя высочайшие показатели эффективности по сравнению со средними по отрасли, отметил Сечин. Он продемонстрировал участникам энергетической панели колбу с нефтью, добытой на месторождении проекта «Восток ойл». По его словам, «проект «живет» и развивается в плановом режиме, преодолеваются неизбежные трудности». «Но у нас имеется полная уверенность что все задачи будут выполнены. Надо сделать это до «потопа»», – заключил Сечин.