Игорь Сечин рассказал о похоронах «зеленой» повестки и «энергетическом самоубийстве» Европы

При этом, по его словам, резко нарастить добычу газа не могут даже такие крупнейшие производители СПГ, как Австралия, Катар и США. Поэтому для удовлетворения европейского спроса на газ потребуется привлечь его с азиатского рынка. Фактически ЕС уже сейчас закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран. Одновременно с этим, продолжил он, увеличивается доля угля в энергетическом балансе. В частности, в Европе угольная генерация, уже выросшая в 2021 г. на 18%, в 2022 г. может увеличиться еще более чем на треть.