Ритейлеры подали иски на 325 млн рублей к курьерской службе IML

Компания IML (ранее IM Logistics) была основана Иваном Матвеевым в 2007 г. для оказания услуг по доставке для e-commerce. Матвеев продал компанию в 2014 г. из-за ее долгов, покупателем сервиса выступил неназванный инвестиционный фонд, представителем которого в сделке стал «РФИ банк». Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», головной компанией является Bornholm PTY Ltd, зарегистрированная в ЮАР (ранее – в офшорах: Кипр, Гибралтар и т. д.). Сервис IML известен тем, что первым предложил доставку за 24 часа между Москвой и Петербургом. Согласно данным из интервью топ-менеджеров в СМИ, к 2020 г. у нее была собственная курьерская сеть более чем в 60 регионах России, более 1000 партнерских пунктов выдачи заказов и более 1 млн отправлений в месяц. По данным сайта компании (не обновлялись с 2020 г.), собственные магистрали обеспечивают покрытие 100% населения России и Казахстана, также компания присутствует на белорусском рынке. С 2017 по 2020 г. включительно компания была прибыльной, но с 2019 г. ее выручка начала падать – с 1,5 млрд руб. в 2019 г. до 1,4 млрд в 2020 г. и до 999 млн в 2021 г. Чистая прибыль снизилась с 21,8 млн руб. в 2019 г. до 7,9 млн в 2020 г., а в прошлом году IML зафиксировала чистый убыток в 198 млн руб. Чистые активы при этом составили 229 млн руб.