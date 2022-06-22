Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Ритейлеры подали иски на 325 млн рублей к курьерской службе IML

В прошлом году сервис впервые за пять лет понес убытки
Маргарита Соболь
Сервис IML известен тем, что первым предложил доставку за 24 часа между Москвой и Петербургом / Евгений Разумный / Ведомости

Косметический бренд «Л’Окситан», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), а также ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты с 12 мая по 22 июня подали 24 иска против курьерской службы IML суммарно более чем на 325 млн руб., следует из базы данных арбитражных дел.

Почти все претензии касаются взыскания задолженностей по агентским договорам и за поставки продукции (например, упаковки для отправлений) и пеней, дел о незаконном обогащении, неисполнении обязательств по договорам и т. д. Компания просрочила выплату за поставленную упаковку для почтовых отправлений, при этом каких-либо конструктивных предложений от представителей IML в переписке не последовало и потому контрагент принял решение подать иск, пояснил «Ведомостям» Михаил Перенесенко, заместитель генерального директора «Трейдделивери», одной из компаний-истцов. В другой компании, «Тапервэр» (Tupperware – известный производитель посуды), заявили, что с IML в данный момент не работают. Другие истцы, а также представитель компании IML не ответили на запрос «Ведомостей».

Компания IML (ранее IM Logistics) была основана Иваном Матвеевым в 2007 г. для оказания услуг по доставке для e-commerce. Матвеев продал компанию в 2014 г. из-за ее долгов, покупателем сервиса выступил неназванный инвестиционный фонд, представителем которого в сделке стал «РФИ банк». Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», головной компанией является Bornholm PTY Ltd, зарегистрированная в ЮАР (ранее – в офшорах: Кипр, Гибралтар и т. д.). Сервис IML известен тем, что первым предложил доставку за 24 часа между Москвой и Петербургом. Согласно данным из интервью топ-менеджеров в СМИ, к 2020 г. у нее была собственная курьерская сеть более чем в 60 регионах России, более 1000 партнерских пунктов выдачи заказов и более 1 млн отправлений в месяц. По данным сайта компании (не обновлялись с 2020 г.), собственные магистрали обеспечивают покрытие 100% населения России и Казахстана, также компания присутствует на белорусском рынке. С 2017 по 2020 г. включительно компания была прибыльной, но с 2019 г. ее выручка начала падать – с 1,5 млрд руб. в 2019 г. до 1,4 млрд в 2020 г. и до 999 млн в 2021 г. Чистая прибыль снизилась с 21,8 млн руб. в 2019 г. до 7,9 млн в 2020 г., а в прошлом году IML зафиксировала чистый убыток в 198 млн руб. Чистые активы при этом составили 229 млн руб.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных