Ритейлеры подали иски на 325 млн рублей к курьерской службе IML

Ритейлеры подали иски на 325 млн рублей к курьерской службе IMLВ прошлом году сервис впервые за пять лет понес убытки
Косметический бренд «Л’Окситан», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), а также ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты с 12 мая по 22 июня подали 24 иска против курьерской службы IML суммарно более чем на 325 млн руб., следует из базы данных арбитражных дел.
Почти все претензии касаются взыскания задолженностей по агентским договорам и за поставки продукции (например, упаковки для отправлений) и пеней, дел о незаконном обогащении, неисполнении обязательств по договорам и т. д. Компания просрочила выплату за поставленную упаковку для почтовых отправлений, при этом каких-либо конструктивных предложений от представителей IML в переписке не последовало и потому контрагент принял решение подать иск, пояснил «Ведомостям» Михаил Перенесенко, заместитель генерального директора «Трейдделивери», одной из компаний-истцов. В другой компании, «Тапервэр» (Tupperware – известный производитель посуды), заявили, что с IML в данный момент не работают. Другие истцы, а также представитель компании IML не ответили на запрос «Ведомостей».
Компания IML (ранее IM Logistics) была основана Иваном Матвеевым в 2007 г. для оказания услуг по доставке для e-commerce. Матвеев продал компанию в 2014 г. из-за ее долгов, покупателем сервиса выступил неназванный инвестиционный фонд, представителем которого в сделке стал «РФИ банк». Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», головной компанией является Bornholm PTY Ltd, зарегистрированная в ЮАР (ранее – в офшорах: Кипр, Гибралтар и т. д.). Сервис IML известен тем, что первым предложил доставку за 24 часа между Москвой и Петербургом. Согласно данным из интервью топ-менеджеров в СМИ, к 2020 г. у нее была собственная курьерская сеть более чем в 60 регионах России, более 1000 партнерских пунктов выдачи заказов и более 1 млн отправлений в месяц. По данным сайта компании (не обновлялись с 2020 г.), собственные магистрали обеспечивают покрытие 100% населения России и Казахстана, также компания присутствует на белорусском рынке. С 2017 по 2020 г. включительно компания была прибыльной, но с 2019 г. ее выручка начала падать – с 1,5 млрд руб. в 2019 г. до 1,4 млрд в 2020 г. и до 999 млн в 2021 г. Чистая прибыль снизилась с 21,8 млн руб. в 2019 г. до 7,9 млн в 2020 г., а в прошлом году IML зафиксировала чистый убыток в 198 млн руб. Чистые активы при этом составили 229 млн руб.