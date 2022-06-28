Росприроднадзор требует приостановки работы подмосковного завода «Мечела»

«Москокс», расположенный в подмосковном Видном, производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Коксовая продукция предназначена в основном для металлургии. Мощность «Москокса» – 1,1 млн т валового кокса в год с влажностью 6%, указано на сайте предприятия. Общая мощность коксового производства всего «Мечела» – около 2,7 млн т в год, следует из отчетности холдинга.