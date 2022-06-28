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Росприроднадзор требует приостановки работы подмосковного завода «Мечела»

Продажи кокса металлургического холдинга могут снизиться на 20%
Николай Николаев Александр Волобуев
Представитель «Мечела» говорит, что «выбросы стирола не оказывают негативного влияния на качество атмосферного воздуха, жизнь и здоровье людей» / Михаил Воскресенский / РИА Новости

Росприроднадзор добивается судебного решения о приостановке деятельности Московского коксогазового завода («Москокс»), входящего в «Мечел» Игоря Зюзина, передал 28 июня «Интерфакс». «Документы направлены в Видновский городской суд для административного приостановления деятельности АО «Москокс», – говорится на официальной странице в Telegram руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой.

«Москокс», расположенный в подмосковном Видном, производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Коксовая продукция предназначена в основном для металлургии. Мощность «Москокса» – 1,1 млн т валового кокса в год с влажностью 6%, указано на сайте предприятия. Общая мощность коксового производства всего «Мечела» – около 2,7 млн т в год, следует из отчетности холдинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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