Росприроднадзор требует приостановки работы подмосковного завода «Мечела»Продажи кокса металлургического холдинга могут снизиться на 20%
Росприроднадзор добивается судебного решения о приостановке деятельности Московского коксогазового завода («Москокс»), входящего в «Мечел» Игоря Зюзина, передал 28 июня «Интерфакс». «Документы направлены в Видновский городской суд для административного приостановления деятельности АО «Москокс», – говорится на официальной странице в Telegram руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой.
«Москокс», расположенный в подмосковном Видном, производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Коксовая продукция предназначена в основном для металлургии. Мощность «Москокса» – 1,1 млн т валового кокса в год с влажностью 6%, указано на сайте предприятия. Общая мощность коксового производства всего «Мечела» – около 2,7 млн т в год, следует из отчетности холдинга.