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«Яндекс.Еда» запустила сервис по организации корпоративного питания

Крупных игроков в этом сегменте пока нет
Анна Киселева
Рынок корпоративного питания привлекателен не только для «Яндекса» / Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Яндекс.Еда» запустила сервис по организации питания корпоративных сотрудников компаний, сообщил ее представитель. По его словам, сотрудники партнеров сервиса с помощью специальной программы и приложения смогут оплачивать через корпоративный счет еду в ресторанах, столовых и вендинговых автоматах. Инвестиции в этот проект собеседник «Ведомостей» не раскрыл, но сообщил, что, согласно оценке компании, общий оборот этого направления будет сопоставим с сегментом доставки из магазинов «Яндекс.Еды».

В 2021 г. этот показатель составил 10,4 млрд руб. Он напоминает, что за счет работодателей в России ежедневно оформляется 1,9 млн заказов еды. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров уточняет, что это, скорее всего, докризисные показатели. Сейчас различные компании, по его оценке, делают примерно 1,6 млн заказов в день.

«Многие предприятия все еще простаивают под влиянием санкций», – объясняет он. Тем не менее у этого сегмента есть хороший потенциал роста: он может увеличиться до 2 млн заказов до конца года, считает эксперт. У бизнес-направления, выбранного «Яндексом», должна быть хорошая рентабельность за счет сниженных расходов на маркетинг, полагает сооснователь агрегатора доставок еды Chibbis Роман Копнин. К тому же, по его словам, в этом бизнесе высокая возвратность и частотность заказов, так как сотрудники обедают каждый рабочий день.

Готовых решений, позволяющих организовать корпоративное питание сотрудников под ключ, на рынке немного, а те, что есть, не закрывают все потребности клиентов, считает представитель «Яндекс.Еды».

По его словам, на это способны лишь офисные и заводские столовые с компенсацией за комплексный обед или микромаркеты в офисах с оплатой за счет сотрудника. Последний формат с 2018 г. развивает «Вкусвилл» – тогда был открыт первый микромаркет компании, рассказал представитель ритейлера. Это работающий на доверии вендомат, включающий в себя несколько холодильников и стеллажей, а также кассу самообслуживания. Сейчас в портфеле ритейлера более 500 таких точек в офисах Москвы и Подмосковья, еще 30 микромаркетов работают в Санкт-Петербурге. Размещаются микромаркеты внутри закрытых офисов, но сотрудники не могут в них расплачиваться с корпоративного счета компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных