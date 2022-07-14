«Яндекс.Еда» запустила сервис по организации корпоративного питания

«Яндекс.Еда» запустила сервис по организации корпоративного питанияКрупных игроков в этом сегменте пока нет
Компания «Яндекс.Еда» запустила сервис по организации питания корпоративных сотрудников компаний, сообщил ее представитель. По его словам, сотрудники партнеров сервиса с помощью специальной программы и приложения смогут оплачивать через корпоративный счет еду в ресторанах, столовых и вендинговых автоматах. Инвестиции в этот проект собеседник «Ведомостей» не раскрыл, но сообщил, что, согласно оценке компании, общий оборот этого направления будет сопоставим с сегментом доставки из магазинов «Яндекс.Еды».
В 2021 г. этот показатель составил 10,4 млрд руб. Он напоминает, что за счет работодателей в России ежедневно оформляется 1,9 млн заказов еды. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров уточняет, что это, скорее всего, докризисные показатели. Сейчас различные компании, по его оценке, делают примерно 1,6 млн заказов в день.
«Многие предприятия все еще простаивают под влиянием санкций», – объясняет он. Тем не менее у этого сегмента есть хороший потенциал роста: он может увеличиться до 2 млн заказов до конца года, считает эксперт. У бизнес-направления, выбранного «Яндексом», должна быть хорошая рентабельность за счет сниженных расходов на маркетинг, полагает сооснователь агрегатора доставок еды Chibbis Роман Копнин. К тому же, по его словам, в этом бизнесе высокая возвратность и частотность заказов, так как сотрудники обедают каждый рабочий день.
Готовых решений, позволяющих организовать корпоративное питание сотрудников под ключ, на рынке немного, а те, что есть, не закрывают все потребности клиентов, считает представитель «Яндекс.Еды».
По его словам, на это способны лишь офисные и заводские столовые с компенсацией за комплексный обед или микромаркеты в офисах с оплатой за счет сотрудника. Последний формат с 2018 г. развивает «Вкусвилл» – тогда был открыт первый микромаркет компании, рассказал представитель ритейлера. Это работающий на доверии вендомат, включающий в себя несколько холодильников и стеллажей, а также кассу самообслуживания. Сейчас в портфеле ритейлера более 500 таких точек в офисах Москвы и Подмосковья, еще 30 микромаркетов работают в Санкт-Петербурге. Размещаются микромаркеты внутри закрытых офисов, но сотрудники не могут в них расплачиваться с корпоративного счета компании.