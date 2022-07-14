«Яндекс.Еда» запустила сервис по организации корпоративного питания

По его словам, на это способны лишь офисные и заводские столовые с компенсацией за комплексный обед или микромаркеты в офисах с оплатой за счет сотрудника. Последний формат с 2018 г. развивает «Вкусвилл» – тогда был открыт первый микромаркет компании, рассказал представитель ритейлера. Это работающий на доверии вендомат, включающий в себя несколько холодильников и стеллажей, а также кассу самообслуживания. Сейчас в портфеле ритейлера более 500 таких точек в офисах Москвы и Подмосковья, еще 30 микромаркетов работают в Санкт-Петербурге. Размещаются микромаркеты внутри закрытых офисов, но сотрудники не могут в них расплачиваться с корпоративного счета компании.