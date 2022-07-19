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ОМК может принять участие в строительстве газопровода из Нигерии в Марокко

Это может стать одним из направлений диверсификации поставок на фоне санкций
Василий Милькин
ОМК производит трубы различной номенклатуры, соединительные детали трубопроводов и трубопроводную арматуру / ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) может принять участие в проекте строительства морского газопровода между Нигерией и Марокко – Nigeria Morocco Gas Pipeline (NMGP), заявил в интервью «РИА Новости» посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. По его словам, компания станет «одним из главных инвесторов» в строительство газопровода.

Представитель ОМК уточнил «Ведомостям», что речь идет лишь о потенциальной возможности поставок металлургической продукции для проекта в случае его реализации. «Об участии ОМК в проекте в качестве инвестора речи не шло и не идет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных