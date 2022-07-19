ОМК может принять участие в строительстве газопровода из Нигерии в Марокко

ОМК может принять участие в строительстве газопровода из Нигерии в МароккоЭто может стать одним из направлений диверсификации поставок на фоне санкций
Объединенная металлургическая компания (ОМК) может принять участие в проекте строительства морского газопровода между Нигерией и Марокко – Nigeria Morocco Gas Pipeline (NMGP), заявил в интервью «РИА Новости» посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. По его словам, компания станет «одним из главных инвесторов» в строительство газопровода.
Представитель ОМК уточнил «Ведомостям», что речь идет лишь о потенциальной возможности поставок металлургической продукции для проекта в случае его реализации. «Об участии ОМК в проекте в качестве инвестора речи не шло и не идет», – сказал он.
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