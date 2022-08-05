Терминал Lugaport в Усть-Луге подорожал в полтора раза

Терминал Lugaport в Усть-Луге подорожал в полтора разаОн сможет переваливать часть российских грузов, от которых отказались прибалтийские порты
Стоимость проекта строительства терминала Lugaport в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области выросла в полтора раза, сообщил «Ведомостям» представитель компании «Новотранс», реализующей проект. Общий объем инвестиций, по его словам, сейчас оценивается в 70 млрд руб., из которых 30 млрд руб. – собственные средства «Новотранса».
Он также сообщил, что 5 августа состоялся пуск железнодорожного движения по итогам завершения строительства пускового комплекса парка станции Лужская и первого этапа прокладки подъездных путей до терминала.
Универсальный торговый терминал Lugaport «Новотранс» строит с августа 2019 г. в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Изначально общий объем инвестиций оценивался в 46,5 млрд руб. Lugaport станет одним из крупнейших терминалов в Ленобласти, он предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн т в год. Терминал сможет принимать до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. На пяти причалах будут обрабатываться суда типоразмеров Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize.
Для реализации проекта присоединения терминала к железнодорожной инфраструктуре компания «Российские железные дороги» (РЖД) провела работу по развитию парка станции Лужская и комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.
Президент и основной владелец «Новотранса» Константин Гончаров, слова которого передала пресс-служба, отметил, что, «несмотря на трудности, строительство идет по графику». Контрольной точкой проекта станет ввод в эксплуатацию первого этапа мощностью 8 млн т до конца 2022 г., уточнил представитель «Новотранса». А в 2025 г. проект будет полностью завершен.
По словам министра транспорта Виталия Савельева, который участвовал в церемонии открытия железнодорожного сообщения, в условиях изменения логистических цепочек создание нового терминала в порту Финского залива позволит значительно нарастить объем грузов, доставляемых морем.
Стоимость переориентированных из прибалтийских портов грузов, по оценкам «Новотранса», составит порядка 17,5 млрд руб. в год.
Из-за усиления европейских санкций против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине весной и летом 2022 г. отечественные производители столкнулись с ограничениями в портах Прибалтики (пятый пакет санкций включает запрет на вход в гавани стран ЕС судов под российским флагом). С 2017 по 2020 г. объем перевалки российских грузов в портах Прибалтики составлял порядка 40 млн т в год. Порты Литвы, Латвии и Эстонии закрылись для транзита российских экспортных грузов, в том числе удобрений. В результате за пять месяцев 2022 г. экспорт удобрений, как писали «Ведомости», упал на 24% до 12,5 млн т (см. номер от 10 июня 2022 г.).
Гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров отметил, что преимущество Lugaport «в многопрофильности, а также в том, что это первый специализированный российский терминал на Балтике с возможностью переваливать зерно и пищевые грузы». «В условиях, когда отношения со странами Балтии драматически ухудшились, Lugaport дает российским экспортерам необходимые мощности. Доход от перевалки только переориентированных из портов стран Балтии грузов может превысить 17 млрд руб. в год», – отметил он.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, с учетом сложностей на мировых рынках сырья новый зерновой порт должен усилить экспортные возможности страны, что особенно актуально в свете проблем с бесперебойностью снабжения Калининградской области.
Гришунин считает, что рост стоимости проекта за три года «был неизбежен». Эксперт также предположил, что сроки ввода первой очереди терминала могут сдвинуться на год: «Более реалистичные сроки – конец 2023 г.». Бурмистров возражает, что, поскольку влияние антироссийских санкций на проект минимально, инвестор сможет выдержать сроки его реализации.
По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), за шесть месяцев 2022 г. грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 123,3 млн т (-0,2%), из них объем перевалки сухих грузов – 48,6 млн т (-15,6%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 58,4 млн т (+10,3%), Большого порта Санкт-Петербург – 21,4 млн т (-30,1%), Приморска – 30,5 млн т (+16,8%), Высоцка – 7,9 млн т (-6,0%).