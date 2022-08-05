Терминал Lugaport в Усть-Луге подорожал в полтора раза

Из-за усиления европейских санкций против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине весной и летом 2022 г. отечественные производители столкнулись с ограничениями в портах Прибалтики (пятый пакет санкций включает запрет на вход в гавани стран ЕС судов под российским флагом). С 2017 по 2020 г. объем перевалки российских грузов в портах Прибалтики составлял порядка 40 млн т в год. Порты Литвы, Латвии и Эстонии закрылись для транзита российских экспортных грузов, в том числе удобрений. В результате за пять месяцев 2022 г. экспорт удобрений, как писали «Ведомости», упал на 24% до 12,5 млн т (см. номер от 10 июня 2022 г.).