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Cуд отказал в рассмотрении жалобы «Перекрестка» на доначисление 2,4 млрд рублей налогов

Компания намерена пожаловаться Вячеславу Лебедеву, а затем в Конституционный суд
Марина Царева
Налоговая инспекция предъявила претензии «Перекрестку» на 2,4 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Верховный суд (ВС) отказал структуре ритейлера X5 Group (ранее X5 Retail Group), «Перекрестку», в передаче на рассмотрение коллегии по экономическим спорам жалобы на доначисление налогов на 2,4 млрд руб. Это следует из решения ВС, с которым ознакомились «Ведомости». Речь идет о споре, который возник из-за разных взглядов ФНС и X5 Retail Group на процедуру реорганизации бизнеса.

Во время реструктуризации международной группы Х5 в 2013 г. АО «ТД «Перекресток» приобрело у X5 по договорам купли-продажи доли в уставном капитале российских ООО «Агроаспект» и ООО «Агроторг» (операторы магазинов «Пятерочка») общей стоимостью 8,98 млрд руб. В течение месяца после покупки эти средства были возвращены АО «ТД «Перекресток» через несколько транзакций: 4,5 млрд руб. – на оказание финансовой помощи и еще практически столько же – через последовательность иных сделок, включая погашение займов и иных обязательств. Суды установили, что в общей сложности Х5 вернула «Перекрестку» 9 млрд руб., т. е. все средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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