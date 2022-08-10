Cуд отказал в рассмотрении жалобы «Перекрестка» на доначисление 2,4 млрд рублей налогов

Cуд отказал в рассмотрении жалобы «Перекрестка» на доначисление 2,4 млрд рублей налоговКомпания намерена пожаловаться Вячеславу Лебедеву, а затем в Конституционный суд
Верховный суд (ВС) отказал структуре ритейлера X5 Group (ранее X5 Retail Group), «Перекрестку», в передаче на рассмотрение коллегии по экономическим спорам жалобы на доначисление налогов на 2,4 млрд руб. Это следует из решения ВС, с которым ознакомились «Ведомости». Речь идет о споре, который возник из-за разных взглядов ФНС и X5 Retail Group на процедуру реорганизации бизнеса.
Во время реструктуризации международной группы Х5 в 2013 г. АО «ТД «Перекресток» приобрело у X5 по договорам купли-продажи доли в уставном капитале российских ООО «Агроаспект» и ООО «Агроторг» (операторы магазинов «Пятерочка») общей стоимостью 8,98 млрд руб. В течение месяца после покупки эти средства были возвращены АО «ТД «Перекресток» через несколько транзакций: 4,5 млрд руб. – на оказание финансовой помощи и еще практически столько же – через последовательность иных сделок, включая погашение займов и иных обязательств. Суды установили, что в общей сложности Х5 вернула «Перекрестку» 9 млрд руб., т. е. все средства.