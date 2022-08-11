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Evraz начала выход из американских активов

Аналитики оценивают их стоимость до $2 млрд, но цена сделки может быть ниже из-за санкций
Василий Милькин Николай Николаев
Evraz отмечает, что ENA может обеспечить инвесторам «стабильный доход и денежный поток» / Joe Amon / The Denver Post via Getty Images

Evraz начала процесс продажи активов североамериканского дивизиона (Evraz North America, ENA), сообщила компания 10 августа. Компания поясняет, что стартовал процесс сбора заявок в соответствии с генеральной лицензией, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). «Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI», – говорится в пресс-релизе.

Evraz отмечает, что ENA может обеспечить инвесторам «стабильный доход и денежный поток». В 2022 г. компания не получала и не планирует получать от активов ENA какие-либо средства. Дополнительную информацию о развитии процесса продажи до ее завершения Evraz предоставлять не намерена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных