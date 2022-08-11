Evraz начала выход из американских активов

Evraz отмечает, что ENA может обеспечить инвесторам «стабильный доход и денежный поток». В 2022 г. компания не получала и не планирует получать от активов ENA какие-либо средства. Дополнительную информацию о развитии процесса продажи до ее завершения Evraz предоставлять не намерена.