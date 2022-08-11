Evraz начала выход из американских активов

Evraz начала выход из американских активовАналитики оценивают их стоимость до $2 млрд, но цена сделки может быть ниже из-за санкций
Evraz начала процесс продажи активов североамериканского дивизиона (Evraz North America, ENA), сообщила компания 10 августа. Компания поясняет, что стартовал процесс сбора заявок в соответствии с генеральной лицензией, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). «Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI», – говорится в пресс-релизе.
Evraz отмечает, что ENA может обеспечить инвесторам «стабильный доход и денежный поток». В 2022 г. компания не получала и не планирует получать от активов ENA какие-либо средства. Дополнительную информацию о развитии процесса продажи до ее завершения Evraz предоставлять не намерена.