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Крупная промышленность хочет сдержать рост цен на энергорынке в Сибири

Потребители просят ужесточить потолок цен для угольной генерации
Александр Волобуев
Потребители просят ужесточить потолок цен для угольной генерации / Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (лобби энергоемких предприятий) в начале августа 2022 г. направила курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку свои предложения по формированию методики, которая должна сдержать рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ; основной рынок оптовой торговли электроэнергией). «Ведомости» ознакомились с письмом, в ассоциации подтвердили отправку.

Разработкой методики экономической обоснованности ценовых заявок генераторов на РСВ занимается ФАС. В июне «Совет рынка» (регулятор энергорынков), как писал «Коммерсантъ», направил версию методики в Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС. Регулятор предлагал установить ценовой потолок для заявок, рассчитав его из максимального удельного расхода топлива (УРТ) на прирост выработки и средней фактической цены топлива в конкретный час. Прочие затраты ТЭС «Совет рынка» предложил учитывать через коэффициент в 5% для газовых и 15% для угольных ТЭС. Заявка ниже цены по этой формуле будет считаться обоснованной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных