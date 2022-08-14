Крупная промышленность хочет сдержать рост цен на энергорынке в Сибири

Разработкой методики экономической обоснованности ценовых заявок генераторов на РСВ занимается ФАС. В июне «Совет рынка» (регулятор энергорынков), как писал «Коммерсантъ», направил версию методики в Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС. Регулятор предлагал установить ценовой потолок для заявок, рассчитав его из максимального удельного расхода топлива (УРТ) на прирост выработки и средней фактической цены топлива в конкретный час. Прочие затраты ТЭС «Совет рынка» предложил учитывать через коэффициент в 5% для газовых и 15% для угольных ТЭС. Заявка ниже цены по этой формуле будет считаться обоснованной.