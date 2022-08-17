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В логистической отрасли восстанавливается спрос на новые кадры

Востребованы водители, IT-специалисты и сотрудники со знанием редких языков
Ксения Потаева
В логистической отрасли восстанавливается спрос на новые кадры: востребованы водители, IT-специалисты и сотрудники со знанием редких языков / Максим Стулов / Ведомости

Восстановление транспортно-логистической отрасли после весеннего падения вызвало рост спроса на профильных специалистов на рынке труда. Об этом «Ведомостям» рассказали в компаниях отрасли. Тенденцию подтверждают и данные агрегаторов вакансий – hh.ru и SuperJob.

По данным hh.ru, в феврале количество вакансий в отрасли составляло более 124 000, к маю их число снизилось до 77 000, в июне начался небольшой рост – на 10 000, а в июле цифра приблизилась к 100 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных