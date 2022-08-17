В логистической отрасли восстанавливается спрос на новые кадры

В логистической отрасли восстанавливается спрос на новые кадрыВостребованы водители, IT-специалисты и сотрудники со знанием редких языков
Восстановление транспортно-логистической отрасли после весеннего падения вызвало рост спроса на профильных специалистов на рынке труда. Об этом «Ведомостям» рассказали в компаниях отрасли. Тенденцию подтверждают и данные агрегаторов вакансий – hh.ru и SuperJob.
По данным hh.ru, в феврале количество вакансий в отрасли составляло более 124 000, к маю их число снизилось до 77 000, в июне начался небольшой рост – на 10 000, а в июле цифра приблизилась к 100 000.
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