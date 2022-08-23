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Бизнес

Евросоюз разрешил России проводить платежи за транзит нефти через Украину

Ранее «Транснефть» приостанавливала прокачку из-за проблем с прохождением денег
Дарья Савенкова
David W Cerny / REUTERS

Евросоюз разрешил уполномоченному российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба» до конца 2022 г., сообщил 23 августа «РИА Новости» советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», – рассказал представитель «Транснефти».

От дополнительных комментариев «Ведомостям» Демин отказался. В сообщении не уточняется, о каком именно банке идет речь, но ранее платежи шли через Газпромбанк (ГПБ).

«Транснефть»: Украина получила платеж за транзит по «Дружбе»

Проблемы с оплатой транзита нефти через Украину возникли в начале августа на фоне санкций ЕС из-за СВО. С 4 августа «Укртранснафта» остановила транзит по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, потому что российская сторона не смогла оплатить прокачку. В «Транснефти» тогда поясняли, что направленный через ГПБ платеж вернулся на счет компании.

10 августа венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что сама оплатила транзит нефти через Украину. Также платеж на себя взяла и словацкая Slovnaft. В тот же день «Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии. В итоге Словакия получила первые литры российской нефти, поставленные по этому трубопроводу, 10 августа, Чехия – 12 августа.

По северной ветке трубопровода «Дружба» нефть поступает в Польшу, Германию и страны Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания сообщала, что планирует увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.

В начале июня ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, в который вошло эмбарго на морские поставки нефти из РФ. С декабря 2022 г. планируется запретить поставки российской нефти, а с февраля также и нефтепродуктов. Временное исключение предусмотрено для стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводам. Также временное исключение из эмбарго получат Болгария и Хорватия, которые получают нефть по морю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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