Евросоюз разрешил России проводить платежи за транзит нефти через Украину

В начале июня ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, в который вошло эмбарго на морские поставки нефти из РФ. С декабря 2022 г. планируется запретить поставки российской нефти, а с февраля также и нефтепродуктов. Временное исключение предусмотрено для стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводам. Также временное исключение из эмбарго получат Болгария и Хорватия, которые получают нефть по морю.