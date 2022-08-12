«Транснефть»: Украина получила платеж за транзит по «Дружбе»
Компания «Укртранснафта» подтвердила получение платежа за прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.
«Украинская сторона подтвердила получение платежа», – сказал он.
Накануне оператор чешского участка нефтепровода «Дружба» Mero сообщил, что ожидает возобновления поставок российской нефти 12-13 августа после решения проблем с оплатой транзита. По его словам, заказчик принимает необходимые шаги по урегулированию этого вопроса. Пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар, в свою очередь, рассказал сегодня «РИА Новости», что один из европейских банков пересмотрел свое решение о блокировке платежа и принял документы.
4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщал тогда Демин. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти».
Транзит российской нефти возобновился в адрес Венгрии и Словакии 10 августа после того, как местные операторы, венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft, договорились с украинской стороной и самостоятельно оплатили транзит нефти.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.