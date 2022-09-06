ГТЛК просит государство поддержать закупку вертолетов на 100 млрд рублей

ГТЛК просит государство поддержать закупку вертолетов на 100 млрд рублейЭто нужно для замены устаревшего парка отечественных воздушных судов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала заявку на госфинансирование закупки вертолетов на 100 млрд руб. Об этом 6 сентября заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). По его словам, ГТЛК заказала вертолеты Ми-8 и Ми-171А2. «У нас пришел паспорт на пять Ми-171А2 до 2025 г. и шесть в 2026 г.», – отметил замминистра. Вертолеты этого типа получит единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе авиакомпании «Аврора», уточнил он.
Другая заявка от ГТЛК касается заказа 86 вертолетов Ми-8 до 2025 г., добавил Бочаров. Совокупно обе заявки он оценил примерно в 100 млрд руб.
Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих сказал журналистам, что ГТЛК планирует закупить более 100 Ми-8 в 2023–2025 гг. в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ. По его словам, 20 вертолетов планируется передать в лизинг единой дальневосточной авиакомпании для развития внутреннего туризма.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с заявками ГТЛК, речь идет о двух разных проектах. Первый – это поставка около 20 вертолетов для нужд дальневосточной авиакомпании, конкретный тип техники по которому еще не определен, а второй – это поставка 86 машин типа Ми-8 для остальных вертолетных компаний.
Бочаров напомнил, что президент Владимир Путин уже одобрил программу софинансирования госзаказа гражданской авиатехники, в том числе вертолетов, из средств ФНБ. По ее условиям лизинговые компании могут получать финансирование на оплату до 100% поставки авиатехники на 20 лет под 1,5%.
Производить вертолеты по заказам ГТЛК будут «Вертолеты России» (входят в «Ростех»). Всего, согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., российские авиаперевозчики должны получить 66 вертолетов Ми-171А2 и 276 единиц Ми-8 в двух модификациях – 120 Ми-8МТВ-1 и 156 Ми-8АМТ.
Семейство Ми-8 – это самый распространенный гражданский вертолет в мире, используется для перевозки грузов и людей, а также для поисково-спасательных операций, пожаротушения и патрулирования. Сейчас одним из крупнейших коммерческих эксплуатантов этих вертолетов является компания «Ютэйр – Вертолетные услуги». В ее парке 274 ВС семейства Ми-8. Ми-8 также использует МЧС России. «Ведомости» направили запросы в «Вертолеты России», а также в «Ютэйр – Вертолетные услуги».
Вертолеты типа Ми-8Т и Ми-8П составляли основную часть парка и других российских эксплуатантов на конец 2021 г. Всего у российских вертолетчиков было 820 таких машин из общего парка в 1735 единиц, следует из материалов Ассоциации вертолетной индустрии и агентства «Авиапорт». По словам директора агентства Олега Пантелеева, основная часть Ми-8Т была произведена до 1990-х гг., а сейчас эти вертолеты постепенно выбывают из парка.
Каталожная стоимость вертолетов Ми-8 составляет 460–500 млн руб., Ми-171А2 – 750-800 млн руб., говорит Пантелеев. Эксперт уверен, что вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ, а также Ми-171А2 пойдут на замену устаревшим вертолетам типа Ми-8Т. «Заменить этот вертолет иностранными не удалось, и, несмотря на свою дороговизну, он остается конкурентным», – добавляет Пантелеев. Он отмечает, что количество коммерческих эксплуатантов, желающих взять эти суда в лизинг, может исчисляться десятками.
Пантелеев видит потенциал выполнения поставок вертолетов в срок. «Единственное, что может этому помешать, – проблемы у поставщиков комплектующих», – заключает эксперт.
Эксперт по транспорту Елена Сахнова считает, что отрасль испытывает нарастающую потребность в вертолетах. «Сейчас существует приоритет на перевозки внутри регионов, во многих из них нет аэропортов», – добавляет она. По словам эксперта, самолетов малой авиации не так много, поэтому такой большой заказ на вертолеты оправдан.