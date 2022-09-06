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ГТЛК просит государство поддержать закупку вертолетов на 100 млрд рублей

Это нужно для замены устаревшего парка отечественных воздушных судов
Арина Литова Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала заявку на госфинансирование закупки вертолетов на 100 млрд руб. Об этом 6 сентября заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). По его словам, ГТЛК заказала вертолеты Ми-8 и Ми-171А2. «У нас пришел паспорт на пять Ми-171А2 до 2025 г. и шесть в 2026 г.», – отметил замминистра. Вертолеты этого типа получит единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе авиакомпании «Аврора», уточнил он.

Другая заявка от ГТЛК касается заказа 86 вертолетов Ми-8 до 2025 г., добавил Бочаров. Совокупно обе заявки он оценил примерно в 100 млрд руб.

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих сказал журналистам, что ГТЛК планирует закупить более 100 Ми-8 в 2023–2025 гг. в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ. По его словам, 20 вертолетов планируется передать в лизинг единой дальневосточной авиакомпании для развития внутреннего туризма. 

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По словам источника «Ведомостей», знакомого с заявками ГТЛК, речь идет о двух разных проектах. Первый – это поставка около 20 вертолетов для нужд дальневосточной авиакомпании, конкретный тип техники по которому еще не определен, а второй – это поставка 86 машин типа Ми-8 для остальных вертолетных компаний. 

Бочаров напомнил, что президент Владимир Путин уже одобрил программу софинансирования госзаказа гражданской авиатехники, в том числе вертолетов, из средств ФНБ. По ее условиям лизинговые компании могут получать финансирование на оплату до 100% поставки авиатехники на 20 лет под 1,5%.

Производить вертолеты по заказам ГТЛК будут «Вертолеты России» (входят в «Ростех»). Всего, согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., российские авиаперевозчики должны получить 66 вертолетов Ми-171А2 и 276 единиц Ми-8 в двух модификациях – 120 Ми-8МТВ-1 и 156 Ми-8АМТ. 

Семейство Ми-8 – это самый распространенный гражданский вертолет в мире, используется для перевозки грузов и людей, а также для поисково-спасательных операций, пожаротушения и патрулирования. Сейчас одним из крупнейших коммерческих эксплуатантов этих вертолетов является компания «Ютэйр – Вертолетные услуги». В ее парке 274 ВС семейства Ми-8. Ми-8 также использует МЧС России. «Ведомости» направили запросы в «Вертолеты России», а также в «Ютэйр – Вертолетные услуги».

Вертолеты типа Ми-8Т и Ми-8П составляли основную часть парка и других российских эксплуатантов на конец 2021 г. Всего у российских вертолетчиков было 820 таких машин из общего парка в 1735 единиц, следует из материалов Ассоциации вертолетной индустрии и агентства «Авиапорт». По словам директора агентства Олега Пантелеева, основная часть Ми-8Т была произведена до 1990-х гг., а сейчас эти вертолеты постепенно выбывают из парка.

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Каталожная стоимость вертолетов Ми-8 составляет 460–500 млн руб., Ми-171А2 – 750-800 млн руб., говорит Пантелеев. Эксперт уверен, что вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ, а также Ми-171А2 пойдут на замену устаревшим вертолетам типа Ми-8Т. «Заменить этот вертолет иностранными не удалось, и, несмотря на свою дороговизну, он остается конкурентным», – добавляет Пантелеев. Он отмечает, что количество коммерческих эксплуатантов, желающих взять эти суда в лизинг, может исчисляться десятками.

Пантелеев видит потенциал выполнения поставок вертолетов в срок. «Единственное, что может этому помешать, – проблемы у поставщиков комплектующих», – заключает эксперт.

Эксперт по транспорту Елена Сахнова считает, что отрасль испытывает нарастающую потребность в вертолетах. «Сейчас существует приоритет на перевозки внутри регионов, во многих из них нет аэропортов», – добавляет она. По словам эксперта, самолетов малой авиации не так много, поэтому такой большой заказ на вертолеты оправдан.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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