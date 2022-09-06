ГТЛК просит государство поддержать закупку вертолетов на 100 млрд рублей

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала заявку на госфинансирование закупки вертолетов на 100 млрд руб. Об этом 6 сентября заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). По его словам, ГТЛК заказала вертолеты Ми-8 и Ми-171А2. «У нас пришел паспорт на пять Ми-171А2 до 2025 г. и шесть в 2026 г.», – отметил замминистра. Вертолеты этого типа получит единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе авиакомпании «Аврора», уточнил он.