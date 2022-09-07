«Ригла» сохранила лидерство среди крупнейших российских аптечных сетей

«Ригла» сохранила лидерство среди крупнейших российских аптечных сетейВ тройку лидеров также попали «Апрель» и «Ирис»
Аптечные сети «Апрель» и «Ирис» заняли 2-е и 3-е места в рейтинге крупнейших по обороту игроков этого рынка, составленного аналитическим агентством DSM Group. Каждая из компаний поднялась на одну позицию вверх. «Апрель» по итогам шести месяцев 2022 г. смог выручить 51,6 млрд руб., заняв долю 5,8%. По этому показателю он из всех участников еще и продемонстрировал самый высокий прирост по обороту, который увеличился на 63,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Эта сеть принадлежит бизнесмену Вадиму Анисимову, в ее портфеле 4059 аптек в российских регионах (Краснодар, Волгоград, Казань, Воронеж и проч.).
«Ирис», объединяющий региональные сети «Фармакопейка», «Твой доктор», «Здесь аптека» и проч., в свою очередь, смог в первой половине этого года выручить 41,7 млрд руб., получив 4,7%-ную долю рынка. Его акционеры – бизнесмены Олег Милютин, Дмитрий Сокол, Екатерина Арустамян и др.