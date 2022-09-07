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«Ригла» сохранила лидерство среди крупнейших российских аптечных сетей

В тройку лидеров также попали «Апрель» и «Ирис»
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Аптечные сети «Апрель» и «Ирис» заняли 2-е и 3-е места в рейтинге крупнейших по обороту игроков этого рынка, составленного аналитическим агентством DSM Group. Каждая из компаний поднялась на одну позицию вверх. «Апрель» по итогам шести месяцев 2022 г. смог выручить 51,6 млрд руб., заняв долю 5,8%. По этому показателю он из всех участников еще и продемонстрировал самый высокий прирост по обороту, который увеличился на 63,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Эта сеть принадлежит бизнесмену Вадиму Анисимову, в ее портфеле 4059 аптек в российских регионах (Краснодар, Волгоград, Казань, Воронеж и проч.).

«Ирис», объединяющий региональные сети «Фармакопейка», «Твой доктор», «Здесь аптека» и проч., в свою очередь, смог в первой половине этого года выручить 41,7 млрд руб., получив 4,7%-ную долю рынка. Его акционеры – бизнесмены Олег Милютин, Дмитрий Сокол, Екатерина Арустамян и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных