«Ригла» сохранила лидерство среди крупнейших российских аптечных сетей

Аптечные сети «Апрель» и «Ирис» заняли 2-е и 3-е места в рейтинге крупнейших по обороту игроков этого рынка, составленного аналитическим агентством DSM Group. Каждая из компаний поднялась на одну позицию вверх. «Апрель» по итогам шести месяцев 2022 г. смог выручить 51,6 млрд руб., заняв долю 5,8%. По этому показателю он из всех участников еще и продемонстрировал самый высокий прирост по обороту, который увеличился на 63,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Эта сеть принадлежит бизнесмену Вадиму Анисимову, в ее портфеле 4059 аптек в российских регионах (Краснодар, Волгоград, Казань, Воронеж и проч.).