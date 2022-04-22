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Участники фармрозницы пожаловались на внеплановые проверки со стороны прокуроров

Они приводят к штрафам, из-за чего многие аптеки могут закрыться
Анна Киселева
Увеличение количества подобных дел произошло с началом пандемии в 2020 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация независимых аптек», объединяющая (совместно с Альянсом фармацевтических ассоциаций) представителей 23% розничного фармрынка, или более 15 000 аптечных объектов в России, попросила Генпрокуратуру проконтролировать законность и обоснованность решений районных и областных прокуратур по итогам проверок минимального ассортимента лекарств. «Ведомости» ознакомились с копией письма, которое она отправила на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Представитель Генпрокуратуры подтвердил получение обращения, сообщив, что оно находится на рассмотрении.

Одной из мер господдержки бизнеса в условиях санкций является мартовское постановление правительства, которое устанавливает мораторий на плановые и вводит ограничения на внеплановые проверки, пишет СРО в своем письме. Вместе с этим сотрудники прокуратуры в регионах начали активные внеплановые проверки аптек по соблюдению минимального ассортимента лекарств.

Результаты таких проверок приводят к решениям, которые, по мнению представителей СРО, «находятся вне рамок действующего законодательства и в дальнейшем тиражируются по всей стране». В частности, аптеки привлекают к административной ответственности из-за отсутствия позиций, указанных в перечне минимального ассортимента лекарств, хотя на самом деле все препараты из этого списка есть в наличии.

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Представители фармрозницы предполагают, что проблема кроется в незнании или ошибочных трактовках узко специализированных норм и терминологии, а именно: происходит подмена понятий «международное непатентованное наименование лекарственного средства» (МНН) и «торговое наименование лекарственного средства».

В первом случае это название действующего вещества фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарства, во втором же это само название препарата, которое ему дал разработчик. Согласно постановлению правительства, минимальный ассортимент формируется исходя из МНН. Для соблюдения закона в аптеках должен присутствовать, к примеру, «висмута трикалия дицитрат», который в фармрознице может как иметь такое же название от производителя «Крон», так и продаваться под другими брендами – например, «Новобисмол» от производителя «Алиум», пишет в своем письме организация. Эта проблема подтверждается и материалами арбитражных дел. Компании «Фарма-торг» был назначен штраф в размере 100 000 руб. за отсутствие ацетилцистеина и раствора парацетамола, хотя в аптеке продавались препараты АЦЦ и «панадол», имеющие точно такие же действующие вещества.

В ассоциации считают, что решения на основании таких данных должны быть признаны неправосудными. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что она не располагает данными о необоснованном привлечении аптек к ответственности за несоблюдение требований о минимальном ассортименте. Запросы «Ведомостей» в Минздрав и Росздравнадзор остались без ответов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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