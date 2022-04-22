Участники фармрозницы пожаловались на внеплановые проверки со стороны прокуроров

В первом случае это название действующего вещества фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарства, во втором же это само название препарата, которое ему дал разработчик. Согласно постановлению правительства, минимальный ассортимент формируется исходя из МНН. Для соблюдения закона в аптеках должен присутствовать, к примеру, «висмута трикалия дицитрат», который в фармрознице может как иметь такое же название от производителя «Крон», так и продаваться под другими брендами – например, «Новобисмол» от производителя «Алиум», пишет в своем письме организация. Эта проблема подтверждается и материалами арбитражных дел. Компании «Фарма-торг» был назначен штраф в размере 100 000 руб. за отсутствие ацетилцистеина и раствора парацетамола, хотя в аптеке продавались препараты АЦЦ и «панадол», имеющие точно такие же действующие вещества.