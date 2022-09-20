Российские судовладельцы в 2022 году перестали обновлять флот

Российский бизнес перестал размещать заказы на торговый и пассажирский флот, рассказали «Ведомостям» представители лизинговых и судостроительных компаний, а также отраслевые эксперты. По словам источника «Ведомостей» в крупной лизинговой компании, количество новых лизинговых контрактов по морским и речным гражданским судам с января по сентябрь 2022 г. снизилось в денежном выражении почти в 20 раз к прошлогодним показателям (абсолютные цифры он не приводит).