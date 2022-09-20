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Российские судовладельцы в 2022 году перестали обновлять флот

Без новых заказов импортозамещение в отрасли теряет смысл
Ксения Потаева
Высокая ставка ЦБ и пауза с выдачей господдержки почти остановили заказы лизинговых компаний на новые суда / Виталий Аньков / РИА Новости

Российский бизнес перестал размещать заказы на торговый и пассажирский флот, рассказали «Ведомостям» представители лизинговых и судостроительных компаний, а также отраслевые эксперты. По словам источника «Ведомостей» в крупной лизинговой компании, количество новых лизинговых контрактов по морским и речным гражданским судам с января по сентябрь 2022 г. снизилось в денежном выражении почти в 20 раз к прошлогодним показателям (абсолютные цифры он не приводит).

Негативный тренд подтверждают данные «Эксперт РА». В материалах рейтингового агентства говорится, что за шесть месяцев 2022 г. объем нового бизнеса в деньгах (стоимость без НДС по новым лизинговым контрактам) в сегменте морских и речных судов сократился к тому же периоду прошлого года на 94% с 65 млрд до 4 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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