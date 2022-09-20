MR Group построит почти 2 млн кв. м недвижимости на севере Москвы

Двелоперы в последнее время активно участвуют в программе реорганизации промзон («Индустриальные кварталы»). К примеру, в ноябре 2020 г. девелопер «Интеко» стал победителем торгов на право реорганизации 35 га бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы. Там он построит 615 000 кв. м недвижимости общественного и производственного назначения. А в августе прошлого года структура AFI Development получила право возвести 720 000 кв. м недвижимости на 30 га в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Уже в этом году структура группы «Аквилон» выиграла аукцион по бывшей промзоне «Теплый Стан» на юго-западе Москвы. Там можно построить 204 000 кв. м недвижимости, из которых 148 000 кв. м – объекты общественно-делового назначения, а остальное – производственные комплексы.