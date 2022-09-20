Газета
Недвижимость / Бизнес

MR Group построит почти 2 млн кв. м недвижимости на севере Москвы

Девелопер стал победителем торгов на право реорганизации крупнейшей промзоны в столице
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в девелоперскую компанию MR Group фирма «Е-девелопмент» стала победителем торгов на право реорганизации территории бывшей промзоны «Автомоторная», следует из протокола аукциона. При начальной стоимости лота в 740 млн руб. она согласилась заплатить за него 874 млн руб. В торгах также принимали участие структуры группы ПИК и «Дон-строя».

«Автомоторная» – крупнейшая в Москве промзона, подлежащая реорганизации. Она занимает более 77 га в Головинском районе столицы. На этой территории планируется строительство 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье, остальное – объекты производственного и общественного значения. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 200 млрд руб. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в ходе реорганизации этой промзоны будет создано 10 000 рабочих мест, а ежегодный доход городского бюджета от преобразования участка составит 4,4 млрд руб.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас общий портфель компании составляет около 7 млн кв. м. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Группа специализируется в основном на строительстве жилья бизнес-класса. Среди ее проектов, к примеру, комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и проч. «Ведомости» направили запрос представителю компании. По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, инвестор может заключить договор с городом в течении 30 дней.

Двелоперы в последнее время активно участвуют в программе реорганизации промзон («Индустриальные кварталы»). К примеру, в ноябре 2020 г. девелопер «Интеко» стал победителем торгов на право реорганизации 35 га бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы. Там он построит 615 000 кв. м недвижимости общественного и производственного назначения. А в августе прошлого года структура AFI Development получила право возвести 720 000 кв. м недвижимости на 30 га в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Уже в этом году структура группы «Аквилон» выиграла аукцион по бывшей промзоне «Теплый Стан» на юго-западе Москвы. Там можно построить 204 000 кв. м недвижимости, из которых 148 000 кв. м – объекты общественно-делового назначения, а остальное – производственные комплексы.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных