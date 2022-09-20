MR Group построит почти 2 млн кв. м недвижимости на севере Москвы

MR Group построит почти 2 млн кв. м недвижимости на севере МосквыДевелопер стал победителем торгов на право реорганизации крупнейшей промзоны в столице
Входящая в девелоперскую компанию MR Group фирма «Е-девелопмент» стала победителем торгов на право реорганизации территории бывшей промзоны «Автомоторная», следует из протокола аукциона. При начальной стоимости лота в 740 млн руб. она согласилась заплатить за него 874 млн руб. В торгах также принимали участие структуры группы ПИК и «Дон-строя».
«Автомоторная» – крупнейшая в Москве промзона, подлежащая реорганизации. Она занимает более 77 га в Головинском районе столицы. На этой территории планируется строительство 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье, остальное – объекты производственного и общественного значения. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 200 млрд руб. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в ходе реорганизации этой промзоны будет создано 10 000 рабочих мест, а ежегодный доход городского бюджета от преобразования участка составит 4,4 млрд руб.
MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас общий портфель компании составляет около 7 млн кв. м. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Группа специализируется в основном на строительстве жилья бизнес-класса. Среди ее проектов, к примеру, комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и проч. «Ведомости» направили запрос представителю компании. По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, инвестор может заключить договор с городом в течении 30 дней.
Двелоперы в последнее время активно участвуют в программе реорганизации промзон («Индустриальные кварталы»). К примеру, в ноябре 2020 г. девелопер «Интеко» стал победителем торгов на право реорганизации 35 га бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы. Там он построит 615 000 кв. м недвижимости общественного и производственного назначения. А в августе прошлого года структура AFI Development получила право возвести 720 000 кв. м недвижимости на 30 га в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Уже в этом году структура группы «Аквилон» выиграла аукцион по бывшей промзоне «Теплый Стан» на юго-западе Москвы. Там можно построить 204 000 кв. м недвижимости, из которых 148 000 кв. м – объекты общественно-делового назначения, а остальное – производственные комплексы.