Крупнейший производитель алюминиевых банок продал российский бизнес

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что сейчас на рынке слабоалкогольной и безалкогольной продукции наблюдается дефицит алюминиевой упаковки для напитков. По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максима Новикова, по итогам только прошлого года нехватка такой тары составила 1-2 млрд единиц. Он связывает это с изменившимся потреблением и ростом спроса на алюминиевую упаковку, например, у производителей пива. Что касается этого года, то тут дефицит во многом был связан с неясным статусом российских активов Ball Corporation, указывает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Весной американская компания сообщила о сокращении производства алюминиевых банок. Новиков также добавляет, что в России такую продукцию выпускают две компании – Ball Corporation и Can Pack. Обе они имеют американские корни и работают на иностранном оборудовании. По его словам, одна российская промышленная группа планировала начать стройку завода в феврале 2022 г., но проект пришлось закрыть из-за начала СВО и последовавших после этого санкций. Название этой компании он не сообщил.