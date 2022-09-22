Крупнейший производитель алюминиевых банок продал российский бизнес

Крупнейший производитель алюминиевых банок продал российский бизнесНа рынке есть дефицит такой тары, но спрос на напитки может просесть из-за падения доходов населения
Группа компаний «Арнест» выкупила у американского производителя упаковки Ball Corporation три завода по выпуску алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков. Об этом говорится в сообщении сторон. Из него следует, что речь идет о производственных объектах в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, которые выпускают более 5,5 млрд единиц продукции в год. Ранее Ball Corporation анонсировала строительство четвертого завода в Ульяновской области, но вошел ли этот проект в сделку, компании на сообщают. Запросы их представителям остались без ответов.
Ball Corporation занимается производством упаковки для напитков, товаров для дома и для личной гигиены. Среди ее клиентов космическое агентство НАСА, воздушно-военная и воздушно-морская службы США, сказано на ее сайте. В 2021 г. совокупная выручка компании составила $13,8 млрд. Консолидированная выручка трех российских заводов в 2021 г. составила 43,8 млрд руб., EBITDA – 11,3 млрд руб. Ball Corporation занимает около 70% внутреннего рынка по производству алюминиевых банок, следует из сообщения ГК «Арнест». Ее крупнейший поставщик – «Русал». Его представитель от комментариев отказался.
На проданные заводы в прошлом году пришлось около 4% общей выручки компании и 8% от операционной прибыли Ball Corporation. Заводы компании в России произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 млрд банок), сообщает профильное издание ProfiBeer.
ГК «Арнест» производит парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке на двух заводах в Невинномысске в Ставропольском крае и в Новомосковске в Тульской области, говорится на сайте компании. В числе ее брендов – «Прелесть», Symphony, «Лира», «Убойная сила», Garden, Mebelux и пр.
В 2021 г. выручка компании составила 14,9 млрд руб., чистая прибыль – 583 млн руб. (по данным «СПАРК-Интерфакса»). Основателем компании участники рынка называют ее президента Алексея Сагала. Само АО «Арнест» своих учредителей не раскрывает. Согласно «СПАРК-Интерфаксу» по данным на 2020 г., Сагалу, Сергею Повову и Владимиру Гурьянову совокупно принадлежало 3,27% акций компании.
Ball Corporation выручила от продажи российских заводов $530 млн, сказано в ее сообщении. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный считает, что это примерно на 30% меньше рыночной цены.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что сейчас на рынке слабоалкогольной и безалкогольной продукции наблюдается дефицит алюминиевой упаковки для напитков. По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максима Новикова, по итогам только прошлого года нехватка такой тары составила 1-2 млрд единиц. Он связывает это с изменившимся потреблением и ростом спроса на алюминиевую упаковку, например, у производителей пива. Что касается этого года, то тут дефицит во многом был связан с неясным статусом российских активов Ball Corporation, указывает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Весной американская компания сообщила о сокращении производства алюминиевых банок. Новиков также добавляет, что в России такую продукцию выпускают две компании – Ball Corporation и Can Pack. Обе они имеют американские корни и работают на иностранном оборудовании. По его словам, одна российская промышленная группа планировала начать стройку завода в феврале 2022 г., но проект пришлось закрыть из-за начала СВО и последовавших после этого санкций. Название этой компании он не сообщил.
Важным моментом в развитии теперь уже бывшего бизнеса Ball Corporation является решение покупателя по достройке нового завода, говорит председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. По его словам, это ключевое событие, которого ждут производители не только пива, но и безалкогольных напитков, в первую очередь – энергетических. Это позволит сократить дефицит тары. Бурмистров также утверждает, что ГК «Арнест» как покупатель этих активов комфортна для участников рынка, так как у нее большой опыт контрактного производства собственных торговых марок для сетей и крупных брендов, поэтому они ее знают. Сделка, по его словам, имеет большую значимость и для «Русала», так как купленные заводы являются крупными потребителями алюминия. С этим согласен и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, который напоминает, что «Арнест» в мае 2022 г. запустил проект по производству аэрозольных баллонов из низкоуглеродного алюминия, выпускаемого «Русалом». Покупка заводов Ball Corporation, по его словам, укрепит деловые отношения двух компаний.
Тем не менее Новиков опасается, что в текущей экономической ситуации потребление напитков по всем категориям может просесть, а это скажется на показателях предприятий. «Опыт предыдущих кризисов показал, что падение может составить от 10%», – прогнозировал он. Всего в России за 2021 г. было произведено 8,5 млрд л упакованной воды, 7 млрд л – безалкогольных напитков, 2,5 млрд л – соков и около 300 млн л – растительных напитков. Ни одна из категорий, кроме воды, не восстановилась до уровня 2008 г., напоминает Новиков.