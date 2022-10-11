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Бизнес / Политика

Сборщики металлолома попросили отсрочку от мобилизации

Отрасль считает свою деятельность стратегически важной для оборонной промышленности
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Руслом.ком», которая объединяет компании по сбору и переработке лома черных и цветных металлов, попросила правительство включить отрасль в перечень приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики для предоставления отсрочки от мобилизации для ее работников. Об этом говорится в письме ассоциации от 26 сентября (есть у «Ведомостей»). Копии письма были направлены в Минобороны и правительство Московской области.

В письме ассоциация выражает обеспокоенность в связи с массовыми сообщениями ее членов об оттоке работников в сфере заготовки лома и отходов черных и цветных металлов в рамках объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации. Из-за этого, по оценке «Руслом.ком», возникают существенные риски обеспечения сырьем металлургических предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Стратегический статус деятельности по обращению с ломом закреплен постановлением правительства РФ от 13 сентября 2021 г., в котором лом металлов включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утверждается в обращении ломозаготовителей.

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Директор ассоциации Виктор Ковшевный в письме указывает, что деятельность по обращению с ломом предполагает непрерывный производственный процесс и включена в цепочку поставок стратегического сырья металлургическим предприятиям в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Ковшевный отмечает, что предприятия ОПК используют в качестве сырья в основном лом черных и цветных металлов, лом спецсталей и чугуна. «Таким образом, стратегическое значение лома в период геополитической нестабильности будет только возрастать», – резюмирует он в письме.

В обращении указано, что члены объединения обладают 100% шредерных мощностей и 75% рынка по объему потребления стального лома в России, не менее 60% заготовки цветного лома. Ассоциация консолидирует крупных утилизаторов военной техники и оборудования, кораблей, автомобилей, поездов, самолетов, переработчиков отходов электронного и электротехнического оборудования, а также ломов, содержащих драгоценные и редкоземельные металлы. По данным «Руслом.ком», в отрасли работают более 100 000 квалифицированных специалистов. Отчисления предприятий отрасли в бюджетную систему составляют порядка 30 млрд руб. в год. 

Ковшевный также отмечает, что все аккумуляторы для военного транспорта, систем РЭБ (комплексов радиоэлектронной борьбы), а также военная экипировка и системы защиты от радиационного излучения изготавливаются из вторичного свинца, то есть сырья, которое собирают и перерабатывают ломозаготовители. 

По данным ассоциации, сейчас работники отрасли «в массовом порядке» получают повестки в рамках частичной мобилизации. В перечнях должностей и профессий, по которым ломозаготовители могли бы дать бронь своим сотрудникам, нет специалистов сферы обращения с ломом, следует из письма. 

Источник «Ведомостей» в одной из компаний отрасли отмечает, что ситуация с оттоком специалистов уже «близка к критичной». Сильнее всего проблема выражена в небольших провинциальных городах, например в Сибирском федеральном округе.

В связи с этим ассоциация просит включить отрасль обращения с ломом в перечень приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики России для предоставления права на отсрочку от мобилизации для сотрудников. Также «Руслом.ком» просит включить отраслевых специалистов в перечни должностей и профессий, по которым разрешено предоставлять бронь сотрудникам для обеспечения бесперебойной работы предприятий в случае мобилизации и в военное время. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность включения в сводный реестр организаций ОПК ряда предприятий отрасли обращения с ломом, которые поставляют сырье на военные заводы. 

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Представитель правительства сообщил «Ведомостям», что письмо было получено и направлено в Минобороны для ответа заявителю по существу. «Ведомости» направили запрос в Минобороны, а также в правительство Московской области. 

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что риски в ломозаготовительной отрасли повышаются на фоне низких цен на лом. По его словам, лом собирают в основном небольшие компании либо организации, подконтрольные крупным интегрированным холдингам. В период снижения цен на лом, которое наблюдается сейчас, на рынке остаются только специализированные компании и от качества их работы действительно может зависеть доступность лома для крупных игроков, полагает Гришунин.

По данным агентства «Русмет», цена на стальной лом в России с начала года снизилась более чем на 25% до 20 261 руб./т (на конец сентября).

По мнению Гришунина, скорее всего, по итогам рассмотрения обращения отрасли будет предложено подготовить списки должностей, не подлежащих призыву, по ключевым предприятиям, которые смогут обосновать свою значимость для черной и цветной металлургии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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