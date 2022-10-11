Сборщики металлолома попросили отсрочку от мобилизации

В связи с этим ассоциация просит включить отрасль обращения с ломом в перечень приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики России для предоставления права на отсрочку от мобилизации для сотрудников. Также «Руслом.ком» просит включить отраслевых специалистов в перечни должностей и профессий, по которым разрешено предоставлять бронь сотрудникам для обеспечения бесперебойной работы предприятий в случае мобилизации и в военное время. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность включения в сводный реестр организаций ОПК ряда предприятий отрасли обращения с ломом, которые поставляют сырье на военные заводы.