Авиахимики просят отсрочку от мобилизации

Как следует из письма, «Авиафлюид» – единственное в стране предприятие по производству противообледенительной жидкости (ПОЖ) для обработки самолетов и противогололедных реагентов (ПГР) для обработки взлетно-посадочных полос (ВПП). Компания обеспечивает 100% потребностей в ПОЖ и более 75% потребностей в ПГР для гражданской авиации РФ, отмечается в документе.