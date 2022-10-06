Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Авиахимики просят отсрочку от мобилизации

Их призыв грозит сбоями в обслуживании самолетов в осенне-зимний период
Арина Литова
Противообледенительная обработка воздушных судов, или деайсинг, является составной и неотъемлемой частью обеспечения безопасности полетов / Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс включить производителя авиационной химии «Авиафлюид интернешнл» в список предприятий, сотрудникам которых полагается отсрочка от мобилизации. Об этом говорится в письме ассоциации на имя главы ведомства Виталия Савельева от 29 сентября, которое есть у «Ведомостей». Его подлинность подтвердил гендиректор «Аэропорта» Виктор Горбачев.

Как следует из письма, «Авиафлюид» – единственное в стране предприятие по производству противообледенительной жидкости (ПОЖ) для обработки самолетов и противогололедных реагентов (ПГР) для обработки взлетно-посадочных полос (ВПП). Компания обеспечивает 100% потребностей в ПОЖ и более 75% потребностей в ПГР для гражданской авиации РФ, отмечается в документе.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных