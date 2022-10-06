Авиахимики просят отсрочку от мобилизации

Авиахимики просят отсрочку от мобилизацииИх призыв грозит сбоями в обслуживании самолетов в осенне-зимний период
Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс включить производителя авиационной химии «Авиафлюид интернешнл» в список предприятий, сотрудникам которых полагается отсрочка от мобилизации. Об этом говорится в письме ассоциации на имя главы ведомства Виталия Савельева от 29 сентября, которое есть у «Ведомостей». Его подлинность подтвердил гендиректор «Аэропорта» Виктор Горбачев.
Как следует из письма, «Авиафлюид» – единственное в стране предприятие по производству противообледенительной жидкости (ПОЖ) для обработки самолетов и противогололедных реагентов (ПГР) для обработки взлетно-посадочных полос (ВПП). Компания обеспечивает 100% потребностей в ПОЖ и более 75% потребностей в ПГР для гражданской авиации РФ, отмечается в документе.
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