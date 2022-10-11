Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Депутаты предложили освободить мобилизованных владельцев МСП от платежей по кредитам

Каникулы дадут на срок службы плюс один месяц
Анастасия Бойко
Кредитные каникулы будут предоставлены на весь срок военной службы, увеличенный на 30 дней, и могут быть продлены на время нахождения заемщика в больницах, госпиталях и других медицинских организациях / Александр Щербак / ТАСС

Группа парламентариев во главе с сенаторами Андреем Турчаком (секретарь генсовета «Единой России») и Николаем Журавлевым и депутатами Анатолием Аксаковым и Максимом Топилиным подготовила законопроект о предоставлении кредитных каникул собственникам малого и среднего бизнеса, призванным в рамках частичной мобилизации. Изменения предлагается внести в закон о Центральном банке и закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей». Документ есть у «Ведомостей», он уже внесен в Госдуму, об этом объявил Турчак в своем Telegram-канале.

Деятельность обществ с ограниченной ответственностью, включенных в реестр МСП, единственный участник которых выполняет функции единоличного исполнительного органа (как правило, генеральный директор) и был призван в Вооруженные силы по мобилизации, фактически может оказаться заблокированной, отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных