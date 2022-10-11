Депутаты предложили освободить мобилизованных владельцев МСП от платежей по кредитам

Группа парламентариев во главе с сенаторами Андреем Турчаком (секретарь генсовета «Единой России») и Николаем Журавлевым и депутатами Анатолием Аксаковым и Максимом Топилиным подготовила законопроект о предоставлении кредитных каникул собственникам малого и среднего бизнеса, призванным в рамках частичной мобилизации. Изменения предлагается внести в закон о Центральном банке и закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей». Документ есть у «Ведомостей», он уже внесен в Госдуму, об этом объявил Турчак в своем Telegram-канале.