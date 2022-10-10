Мишустин утвердил план поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации
Правительство утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации, передает пресс-служба кабмина. План уже одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы. Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса», — говорится в сообщении.
Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них в плане предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам, отчетности по страховым взносам и иной отчетности.
В пресс-службе также отметили, что предприниматели получат право на кредитные каникулы. Сотрудникам, призванным на военную службу по мобилизации, будут продлены сроки действия имеющихся у них разрешений (например, аттестаций) в упрощенном порядке, без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.
Указанные меры поддержки будут приняты на время действия указа о частичной мобилизации.
Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
Как сообщали «Ведомости», банки уже начали принимать заявки на кредитные каникулы по потребкредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующий закон вступил в силу 7 октября, о начале сбора заявок «Ведомостям» рассказали в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, банке «Зенит» и «Почта банке».
Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в спецоперации плюс 30 дней. Основной критерий при рассмотрении заявок – наличие документов, подтверждающих факт призыва. Но если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве.
Кредитор должен рассмотреть требование о каникулах (его можно подать по телефону, электронной или обычной почте) в течение 10 дней. Отказать он может только в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в спецоперации.
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