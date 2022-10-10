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Банки начали реструктурировать кредиты мобилизованным

Но у некоторых есть вопросы к формулировкам в законе
Наталья Заруцкая
Основной критерий при рассмотрении заявок – наличие документов, подтверждающих факт призыва / MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС

Банки начали принимать заявки на кредитные каникулы по потребкредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующий закон вступил в силу 7 октября, о начале сбора заявок «Ведомостям» рассказали в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, банке «Зенит» и «Почта банке».

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом Владимиром Путиным, затронет 300 000 человек. Закон дает право получить отсрочку платежей (или уменьшить их размер на льготный период) гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозаём. Обратиться за каникулами также могут члены их семей, включая супругов, и лица, находящиеся на иждивении. Подать заявление можно до 31 декабря 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных