Банки начали реструктурировать кредиты мобилизованным

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом Владимиром Путиным, затронет 300 000 человек. Закон дает право получить отсрочку платежей (или уменьшить их размер на льготный период) гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозаём. Обратиться за каникулами также могут члены их семей, включая супругов, и лица, находящиеся на иждивении. Подать заявление можно до 31 декабря 2023 г.