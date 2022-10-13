Рынок готовой еды по итогам года может вырасти до 920 млрд рублей

Рынок готовой еды по итогам года может вырасти до 920 млрд рублейНа фоне текущей экономической ситуации люди все чаще экономят на ресторанах
Оборот сегмента готовой еды по итогам 2022 г. может увеличиться на 8,4% до 921,8 млрд руб., следует из отчета «РБК Исследования рынков». Там сказано, что в прошлом году он, наоборот, падал – на 12,7% (до 850,1 млрд руб.).
Рост этого рынка опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют текущей экономической ситуацией в стране. Во-первых, люди сейчас все чаще экономят на ресторанах, заменой которых и является готовая еда. «Тренд на повышение внимание у потребителей к ценам приводит к тому, что готовой кулинарией из торговых сетей частично замещается доставка еды из ресторанов», – отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
А во-вторых, люди не готовы отказываться от привычек, приобретенных во время пандемии коронавируса. Этот сегмент действительно получил мощный стимул к развитию в период пандемии, подтверждает старший аналитик «РБК Исследования рынков» Евгения Винокурова. По ее словам, с одной стороны, этому поспособствовал возросший запрос со стороны потребителей в условиях ограничений на работу ресторанов и кафе, с другой – усилия ретейлеров, направленные на расширение ассортимента, работа над его качеством, усиление онлайн-канала продаж и проч.
Об активности торговых сетей по развитию этого рынка говорит и Бурмистров. По его словам, если раньше в сегменте готовой еды были представлены супермаркеты и гипермаркеты, то сейчас в этом направлении активно движутся и малые форматы типа «Вкусвилла», «Мяснова» и пр. Бурмистров утверждает, что этот рынок по итогам года вырастет не менее чем 35% в денежном выражении.
Лидер сегмента по итогам прошлого года был «Вкусвилл», следует из материалов «РБК Исследования рынков» . Объём продаж готовой еды у ритейлера вырос почти вдвое – с 11,4 млрд руб. до 22,7 млрд руб., это позволило компании увеличить долю рынка до 3,2%. Вторая и третья позиция – у принадлежащих X5 Group «Пятерочке» (2,3%) и «Перекрестка» (2,1%). Суммарно объем продаж у них составил 37 млрд руб. Также в топ-5 вошли «Азбука вкуса» (1,5%) и «Лента» (1,2%).
Сами ритейлеры эти данные подтвердили. Представитель «Вкусвилла», к примеру, говорит, что на данный момент компания работает с 70 поставщиками готовой еды, собственного производства у нее нет. По данным на октябрь 2022 г., на категорию кулинарии в магазинах сети приходится 15% покупок, средний чек – 290 руб., онлайн-продажи составляют в среднем 40%. В «Перекрёстке» доля продукции собственного производства занимает около 80%, в «Пятёрочке» – порядка нескольких процентов, так как стратегии и потребности у торговых сетей отличаются, говорит управляющий директор X5 Ready Food Татьяна Рахманова. По ее словам, компания работает с более чем 200 партнерскими производствами, при этом расширяет и собственные мощности. Доля ассортимента собственного производства в кулинарии «Азбуки вкуса» превышает 90%, или 22% товарооборота сети по итогам 2021 г., говорит директор управления по развитию «Кулинарии и Кафе» сети «Азбука вкуса» Ольга Кормина.
Многие ритейлеры при этом были вынуждены пересматривать ассортимент готовой еды в этом году из-за санкций и логистики. Например, существенно подорожал лосось, ввозимый с Фарерских островов, на несколько месяцев были перебои с поставками итальянских и греческих оливок, в итоге отдельные блюда выросли в себестоимости до 30%, говорит Кормина.