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Бизнес

Рынок готовой еды по итогам года может вырасти до 920 млрд рублей

На фоне текущей экономической ситуации люди все чаще экономят на ресторанах
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Оборот сегмента готовой еды по итогам 2022 г. может увеличиться на 8,4% до 921,8 млрд руб., следует из отчета «РБК Исследования рынков». Там сказано, что в прошлом году он, наоборот, падал – на 12,7% (до 850,1 млрд руб.).

Рост этого рынка опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют текущей экономической ситуацией в стране. Во-первых, люди сейчас все чаще экономят на ресторанах, заменой которых и является готовая еда. «Тренд на повышение внимание у потребителей к ценам приводит к тому, что готовой кулинарией из торговых сетей частично замещается доставка еды из ресторанов», – отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

А во-вторых, люди не готовы отказываться от привычек, приобретенных во время пандемии коронавируса. Этот сегмент действительно получил мощный стимул к развитию в период пандемии, подтверждает старший аналитик «РБК Исследования рынков» Евгения Винокурова. По ее словам, с одной стороны, этому поспособствовал возросший запрос со стороны потребителей в условиях ограничений на работу ресторанов и кафе, с другой – усилия ретейлеров, направленные на расширение ассортимента, работа над его качеством, усиление онлайн-канала продаж и проч.

Об активности торговых сетей по развитию этого рынка говорит и Бурмистров. По его словам, если раньше в сегменте готовой еды были представлены супермаркеты и гипермаркеты, то сейчас в этом направлении активно движутся и малые форматы типа «Вкусвилла», «Мяснова» и пр. Бурмистров утверждает, что этот рынок по итогам года вырастет не менее чем 35% в денежном выражении.

Лидер сегмента по итогам прошлого года был «Вкусвилл», следует из материалов «РБК Исследования рынков» . Объём продаж готовой еды у ритейлера вырос почти вдвое – с 11,4 млрд руб. до 22,7 млрд руб., это позволило компании увеличить долю рынка до 3,2%. Вторая и третья позиция – у принадлежащих X5 Group «Пятерочке» (2,3%) и «Перекрестка» (2,1%). Суммарно объем продаж у них составил 37 млрд руб. Также в топ-5 вошли «Азбука вкуса» (1,5%) и «Лента» (1,2%).

Сами ритейлеры эти данные подтвердили. Представитель «Вкусвилла», к примеру, говорит, что на данный момент компания работает с 70 поставщиками готовой еды, собственного производства у нее нет. По данным на октябрь 2022 г., на категорию кулинарии в магазинах сети приходится 15% покупок, средний чек – 290 руб., онлайн-продажи составляют в среднем 40%. В «Перекрёстке» доля продукции собственного производства занимает около 80%, в «Пятёрочке» – порядка нескольких процентов, так как стратегии и потребности у торговых сетей отличаются, говорит управляющий директор X5 Ready Food Татьяна Рахманова. По ее словам, компания работает с более чем 200 партнерскими производствами, при этом расширяет и собственные мощности. Доля ассортимента собственного производства в кулинарии «Азбуки вкуса» превышает 90%, или 22% товарооборота сети по итогам 2021 г., говорит директор управления по развитию «Кулинарии и Кафе» сети «Азбука вкуса» Ольга Кормина.

Многие ритейлеры при этом были вынуждены пересматривать ассортимент готовой еды в этом году из-за санкций и логистики. Например, существенно подорожал лосось, ввозимый с Фарерских островов, на несколько месяцев были перебои с поставками итальянских и греческих оливок, в итоге отдельные блюда выросли в себестоимости до 30%, говорит Кормина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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