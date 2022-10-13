Рынок готовой еды по итогам года может вырасти до 920 млрд рублей

Сами ритейлеры эти данные подтвердили. Представитель «Вкусвилла», к примеру, говорит, что на данный момент компания работает с 70 поставщиками готовой еды, собственного производства у нее нет. По данным на октябрь 2022 г., на категорию кулинарии в магазинах сети приходится 15% покупок, средний чек – 290 руб., онлайн-продажи составляют в среднем 40%. В «Перекрёстке» доля продукции собственного производства занимает около 80%, в «Пятёрочке» – порядка нескольких процентов, так как стратегии и потребности у торговых сетей отличаются, говорит управляющий директор X5 Ready Food Татьяна Рахманова. По ее словам, компания работает с более чем 200 партнерскими производствами, при этом расширяет и собственные мощности. Доля ассортимента собственного производства в кулинарии «Азбуки вкуса» превышает 90%, или 22% товарооборота сети по итогам 2021 г., говорит директор управления по развитию «Кулинарии и Кафе» сети «Азбука вкуса» Ольга Кормина.