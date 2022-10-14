Российские автоперевозчики получат 1,6 млрд рублей за изъятые на Украине фуры

О случаях конфискации транспорта на Украине АСМАП еще в начале весны сообщила в письме на имя статс-секретаря – замминистра иностранных дел России Евгения Иванова, а также в Минтранс и Торгово-промышленную палату («Ведомости» писали об этом 16 марта). Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», оценивали суммарный ущерб российских перевозчиков из-за потерянных фур в 4-7 млн евро (246-430 млн руб. по текущему курсу ЦБ), без учета стоимости груза и ущерба, нанесенного водителям. Тогда речь шла о потере на Украине примерно 140 российских фур.