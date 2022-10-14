Российские автоперевозчики получат 1,6 млрд рублей за изъятые на Украине фуры

Российские автоперевозчики получат 1,6 млрд рублей за изъятые на Украине фурыПотери компаний составили почти 140 грузовиков и более 120 полуприцепов
Правительство России в 2022 г. выделит 1,64 млрд руб. автомобильным перевозчикам, работающим на международных маршрутах, в качестве компенсаций за незаконно изъятые у них на территории Украины транспортные средства (ТС) и грузы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 14 октября пресс-служба правительства.
«Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров», — говорится в релизе.
Всего, согласно материалам правительства, на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов, в том числе 118 — с грузом.
Изымать фуры с российскими госномерами начали вскоре после начала СВО на Украине. Компаниям-перевозчикам пришлось спешно эвакуировать свой транспорт и водителей с территории, на которой шли военные действия.
Субсидии не менее чем 73 получателям (конкретные компании не называются) предполагается выделить из резервного фонда правительства, следует из текста постановления. В документе поясняется, что стандартные условия страхования ТС и их грузов в рамках системы КАСКО «не предусматривают компенсацию ущерба, причиненного из-за военных мероприятий».
Принципы распределения 1,6 млрд руб. среди получателей в документе не прописаны. Контроль за распределением средств будет осуществлять Минтранс. Ведомство должно до 1 февраля 2023 г. представить в правительство доклад. «Ведомости» направили запрос в Минтранс.
Правила предоставления компенсации будут в ближайшее время утверждены другим правительственным постановлением, говорит представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). «Ассоциация просит перевозчиков, у которых конфискованы фуры и грузы, заранее начать подготовку документов для получения субсидий», — добавил он.
Оказать поддержку пострадавшим автоперевозчикам Мишустин поручил в конце августа 2022 г. по итогам заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
О случаях конфискации транспорта на Украине АСМАП еще в начале весны сообщила в письме на имя статс-секретаря – замминистра иностранных дел России Евгения Иванова, а также в Минтранс и Торгово-промышленную палату («Ведомости» писали об этом 16 марта). Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», оценивали суммарный ущерб российских перевозчиков из-за потерянных фур в 4-7 млн евро (246-430 млн руб. по текущему курсу ЦБ), без учета стоимости груза и ущерба, нанесенного водителям. Тогда речь шла о потере на Украине примерно 140 российских фур.
Источник «Ведомостей» в транспортно-логистической компании говорит, что новая мера поддержки поможет частично компенсировать убытки компаниям, которые «до сих пор не обанкротились». «Помимо потери самих ТС и грузов, перевозчики констатируют упущенную выгоду из-за нехватки парка. Не учтены собственные затраты перевозчиков на организацию вывоза водителей, грузов, транспорта, а о моральном ущербе водителей вообще речи не идет», — сказал он.
Собеседник добавляет, что правила предоставления субсидий, которые пока не утверждены, вероятнее всего, не позволят получить компенсацию без полного пакета документов. Но часть из них могла остаться в экспроприированном на Украине транспорте, добавляет он.
По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, цена задержанных на Украине грузовиков и полуприцепов «возросла по сравнению с началом года и составляет не менее 2,4 млрд руб. с учетом НДС». Компенсации, утвержденные государством, по его словам, конечно, не позволят компаниям приобрести парк ТС, аналогичный потерянному.
Государство в данном случае исходит из стоимости в 12 млн руб. за грузовую машину с полуприцепом, подсчитал независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. «Вероятнее всего, они выплачиваются с учетом возраста утраченного ТС. В среднем за такие деньги сегодня можно приобрести седельный тягач с полуприцепом с пробегом около 400 000 — 600 000 км», — пояснил он.
Шапошников признает, что новая мера поддержки позволит частично компенсировать потери. но в текущей ситуации с крушением логистических цепочек и привычных маршрутов, по его мнению, нужны и другие меры поддержки автоперевозчиков — например, временный мораторий на уплату транспортного налога.
Бурмистров добавляет, что пока также неясно, как будут выглядеть на практике компенсация убытков по лизинговому парку автомобилей, платежи за которые перевозчики все это время не вносили.