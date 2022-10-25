Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в России импортеров вина

«Приоримпекс», согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2021 г. был четвертым по величине импортером тихого и крепленого вина в Россию. Компания ввезла в страну в общей сложности 17,9 млн л таких напитков. Больше было только у Luding Group (25,13 млн л), «Мистраль алко» (21,55 млн л) и входящего в X5 Group торгового дома «Лабаз» (20,19 млн л). Выручка «Приоримпекса» по итогам 2021 г. составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль – 3,5 млн руб.