Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в России импортеров вина

Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в России импортеров винаЮристы допускают, что таким образом владельцы компании «Приоримпекс» пытаются избавиться от долгов
Московский арбитраж признал заявление ООО «Приоримпекс» о собственном банкротстве обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда. Там сказано, что рассмотрение иска по существу пройдет в феврале 2023 г.
«Приоримпекс», согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2021 г. был четвертым по величине импортером тихого и крепленого вина в Россию. Компания ввезла в страну в общей сложности 17,9 млн л таких напитков. Больше было только у Luding Group (25,13 млн л), «Мистраль алко» (21,55 млн л) и входящего в X5 Group торгового дома «Лабаз» (20,19 млн л). Выручка «Приоримпекса» по итогам 2021 г. составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль – 3,5 млн руб.
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