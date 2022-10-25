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Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в России импортеров вина

Юристы допускают, что таким образом владельцы компании «Приоримпекс» пытаются избавиться от долгов
Елизавета Клочкова Маргарита Соболь
Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в России импортеров вина / Андрей Гордеев / Ведомости

Московский арбитраж признал заявление ООО «Приоримпекс» о собственном банкротстве обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда. Там сказано, что рассмотрение иска по существу пройдет в феврале 2023 г.

«Приоримпекс», согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2021 г. был четвертым по величине импортером тихого и крепленого вина в Россию. Компания ввезла в страну в общей сложности 17,9 млн л таких напитков. Больше было только у Luding Group (25,13 млн л), «Мистраль алко» (21,55 млн л) и входящего в X5 Group торгового дома «Лабаз» (20,19 млн л). Выручка «Приоримпекса» по итогам 2021 г. составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль – 3,5 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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