Сумма исков к «Биотэку» экс-сенатора Бориса Шпигеля в этом году превысила 1 млрд рублей

Сумма исков к «Биотэку» экс-сенатора Бориса Шпигеля в этом году превысила 1 млрд рублейЮристы допускают, что компания вскоре может стать банкротом
Контрагенты «Биотэка» в 2022 г. подали к нему иски в общей сложности на 1,1 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных базы арбитражных судов. Для сравнения: сумма судебных требований к нему за предыдущие четыре года в 6 раз меньше.
С января 2022 г. «Биотэк» выступал ответчиком по 24 делам. При этом часть исков – в общей сложности на 900 млн руб. – уже удовлетворены. Самый крупный из них, от «Джонсон и Джонсон» на 418 млн руб., – истребование долга по договорам поставки. Еще 394,7 млн руб. «Биотэк», согласно решению Арбитражного суда Москвы, должен выплатить за поставленный товар ООО «Промомед дм». При этом сам «Биотэк» в течение года подал к своим контрагентам 14 заявлений всего на 49,3 млн руб.
«Биотэк» основан в 1991 г. бизнесменом Борисом Шпигелем (в 2003–2013 гг. он был сенатором от Пензенской области). Компания входит в одноименную группу, которая также включает в себя заводы по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.). В ее портфель входили препараты для терапии ВИЧ и диабета, а также онкологических, кардиологических, неврологических и прочих заболеваний.