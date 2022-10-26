Сумма исков к «Биотэку» экс-сенатора Бориса Шпигеля в этом году превысила 1 млрд рублей

С января 2022 г. «Биотэк» выступал ответчиком по 24 делам. При этом часть исков – в общей сложности на 900 млн руб. – уже удовлетворены. Самый крупный из них, от «Джонсон и Джонсон» на 418 млн руб., – истребование долга по договорам поставки. Еще 394,7 млн руб. «Биотэк», согласно решению Арбитражного суда Москвы, должен выплатить за поставленный товар ООО «Промомед дм». При этом сам «Биотэк» в течение года подал к своим контрагентам 14 заявлений всего на 49,3 млн руб.