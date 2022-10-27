Цены на железнодорожные перевозки хотят привязать к типу вагонов и их загрузке

Цены на железнодорожные перевозки хотят привязать к типу вагонов и их загрузкеОт этого могут выиграть владельцы высокомаржинальных грузов
ФАС продолжает обсуждать с грузоотправителями новый прейскурант на перевозки грузов железнодорожным транспортом, который должен заработать с 2026 г. Вопрос о его пересмотре планируется рассмотреть на заседании общественного совета антимонопольного ведомства 27 октября, следует из документов к заседанию (есть у «Ведомостей»).
Новая схема оплаты предусматривает привязку цен к техническим характеристикам вагона (длина, масса тары, количество осей), которые реально влияют на себестоимость перевозки, а также к «технологическим особенностям конкретной перевозки» (маршрутная/немаршрутная отправка, перевозка опасных или негабаритных грузов и т. д.), следует из материалов.
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