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Цены на железнодорожные перевозки хотят привязать к типу вагонов и их загрузке

От этого могут выиграть владельцы высокомаржинальных грузов
Ксения Потаева Александр Волобуев
Новая система тарифов по планам Минэка должна заработать с 2026 г. / Максим Стулов / Ведомости

ФАС продолжает обсуждать с грузоотправителями новый прейскурант на перевозки грузов железнодорожным транспортом, который должен заработать с 2026 г. Вопрос о его пересмотре планируется рассмотреть на заседании общественного совета антимонопольного ведомства 27 октября, следует из документов к заседанию (есть у «Ведомостей»).

Новая схема оплаты предусматривает привязку цен к техническим характеристикам вагона (длина, масса тары, количество осей), которые реально влияют на себестоимость перевозки, а также к «технологическим особенностям конкретной перевозки» (маршрутная/немаршрутная отправка, перевозка опасных или негабаритных грузов и т. д.), следует из материалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных