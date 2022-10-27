Цены на железнодорожные перевозки хотят привязать к типу вагонов и их загрузке

ФАС продолжает обсуждать с грузоотправителями новый прейскурант на перевозки грузов железнодорожным транспортом, который должен заработать с 2026 г. Вопрос о его пересмотре планируется рассмотреть на заседании общественного совета антимонопольного ведомства 27 октября, следует из документов к заседанию (есть у «Ведомостей»).