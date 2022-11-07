У авиакомпании Nordwind новая штаб-квартира на севере столицы

Основное юридическое лицо авиакомпании Nordwind – ООО «Северный ветер» стало владельцем фирмы «Коккинаки, 4», на балансе которой находится одноименный бизнес-центр площадью 6907 кв. м в районе Аэропорт на севере столицы. Из данных «СПАРК-Интерфакса» видно, что сделка была закрыта летом 2022 г. До этого объект принадлежал инвестиционной компании «Москапстрой-ТН». Информацию о покупке бизнес-центра подтвердил источник «Ведомостей», близкий к авиакомпании. По его словам, Nordwind приобрела офис под размещение штаб-квартиры, переезд был осуществлен в сентябре. Он пояснил, что компания уже провела в нем необходимые ремонтные работы. Сумму сделки он раскрывать не стал.