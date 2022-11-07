Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

У авиакомпании Nordwind новая штаб-квартира на севере столицы

Компания выкупила бизнес-центр в районе Аэропорт у выходцев из «Москапстроя»
Дарья Молоткова Инна Сидоркова
Офис находится в Ленинградском деловом районе, который востребован у покупателей и арендаторов офисной недвижимости / kokkinaki-4.bc-moscow.ru

Основное юридическое лицо авиакомпании Nordwind – ООО «Северный ветер» стало владельцем фирмы «Коккинаки, 4», на балансе которой находится одноименный бизнес-центр площадью 6907 кв. м в районе Аэропорт на севере столицы. Из данных «СПАРК-Интерфакса» видно, что сделка была закрыта летом 2022 г. До этого объект принадлежал инвестиционной компании «Москапстрой-ТН». Информацию о покупке бизнес-центра подтвердил источник «Ведомостей», близкий к авиакомпании. По его словам, Nordwind приобрела офис под размещение штаб-квартиры, переезд был осуществлен в сентябре. Он пояснил, что компания уже провела в нем необходимые ремонтные работы. Сумму сделки он раскрывать не стал.

Официальный представитель авиакомпании от комментариев отказался, в «Москапстрой-ТН» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных