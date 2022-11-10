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Экспортеры лишились возможности поставок пиломатериалов через Казахстан

В нормативных документах потеряли пункты пропуска для отправки леса через сухопутную границу
Ксения Потаева Василий Милькин
Грузоотправители и операторы до сих пор не знают, как отправлять пиломатериалы в Среднюю Азию / Александр Кряжев / РИА Новости

Лесопромышленники с сентября 2022 г. лишились возможности отправлять пиломатериалы на экспорт в Казахстан из-за пробела в таможенном законодательстве. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в компании – операторе грузовых вагонов и подтвердил представитель РЖД.

Источник пояснил, что проблема возникла из-за постановления правительства от 15 июля 2010 г. № 521 «Об определении пунктов пропуска через госграницу для отдельных видов товаров». В июле 2021 г. в него внесли изменения, они вступили в силу в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных