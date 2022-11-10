Экспортеры лишились возможности поставок пиломатериалов через Казахстан

Экспортеры лишились возможности поставок пиломатериалов через КазахстанВ нормативных документах потеряли пункты пропуска для отправки леса через сухопутную границу
Лесопромышленники с сентября 2022 г. лишились возможности отправлять пиломатериалы на экспорт в Казахстан из-за пробела в таможенном законодательстве. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в компании – операторе грузовых вагонов и подтвердил представитель РЖД.
Источник пояснил, что проблема возникла из-за постановления правительства от 15 июля 2010 г. № 521 «Об определении пунктов пропуска через госграницу для отдельных видов товаров». В июле 2021 г. в него внесли изменения, они вступили в силу в сентябре.
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