Экспортеры лишились возможности поставок пиломатериалов через Казахстан

Источник пояснил, что проблема возникла из-за постановления правительства от 15 июля 2010 г. № 521 «Об определении пунктов пропуска через госграницу для отдельных видов товаров». В июле 2021 г. в него внесли изменения, они вступили в силу в сентябре.